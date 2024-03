Zelenskio žinutė Vakarams: „Patriot“ ir kitos sistemos turi saugoti gyvybes, o ne kaupti dulkes

V. Zelenskis perspėjo, kad vien šį mėnesį Rusija paleido 130 raketų, daugiau kaip 320 dronų ir beveik 900 bombų.

„Mums reikia daugiau apsaugos, konkrečiai visiškai realaus oro gynybos sistemų, kurias turi mūsų partneriai, skaičiaus“, – pabrėžia jis.

„Patriot“ ir kitos sistemos turi daryti tai, kam jos buvo sukurtos: saugoti gyvybes, o ne kaupti dulkes sandėliuose“, – pabrėžia V. Zelenskis.

Every day and night, Russia uses drones, missiles, and guided bombs to wage a terrorist war against our people, against ordinary Ukrainian cities and villages.



Since the beginning of March, Russian troops have used 130 different types of missiles, over 320 "Shahed" drones, and… pic.twitter.com/pZTm3n2V0r