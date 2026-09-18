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Warrenas Buffettas atsistatydino iš „Berkshire Hathaway” pirmininko pareigų

2026-09-18 15:12 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 15:12
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JAV investuotojas Warrenas Buffettas, kuris 2025 m. pabaigoje pasitraukė iš finansų ir draudimo įmonės „Berkshire Hathaway“ generalinio direktoriaus pareigų, dabar atsistatydino ir iš bendrovės tarybos pirmininko pareigų, kurias ėjo nuo 1970 m., praneša CNN.

Warrenas Buffettas SCANPIX

JAV investuotojas Warrenas Buffettas, kuris 2025 m. pabaigoje pasitraukė iš finansų ir draudimo įmonės „Berkshire Hathaway“ generalinio direktoriaus pareigų, dabar atsistatydino ir iš bendrovės tarybos pirmininko pareigų, kurias ėjo nuo 1970 m., praneša CNN.

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96-erių W. Buffettas bus įmonės valdybos garbės pirmininkas, o pirmininko pareigas perims jo sūnus Howardas, kuris yra valdybos narys nuo 1993 metų.

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W. Buffettas, kuris buvo pramintas „Orakulu iš Omahos“, naudodamasis savo vertės investavimo teorija pavertė „Berkshire Hathaway“ į vieną vertingiausių pasaulio bendrovių, gerokai pranokusią bendrus rinkos rodiklius.

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Jis taip pat tapo dešimtu turtingiausiu pasaulio žmogumi ir vienu dosniausių filantropų.

Remiantis „Bloomberg“ milijardierių sąrašu, šiandien jo turtai siekia 145 mlrd. JAV dolerių.

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Pasak CNN, „Berkshire“ (BRK.A) akcijų kaina, paskelbus žinią apie atsistatydinimą, beveik nepakito.

Penktadienį laiške „Berkshire Hathaway“ akcininkams W. Buffettas teigė, kad traukiasi iš dalies todėl, jog generalinis direktorius Gregas Abelas pranoko jo lūkesčius.

Tačiau laiške jis taip pat priminė apie savo amžių, paminėdamas, kad jo proanūkis, kuriam ką tik suėjo vieneri, „šiomis dienomis juda šiek tiek greičiau“ nei jis.

„Laikas visada nugali. Vis dėlto jis man buvo dosnus. Jis suteikė galimybę pamatyti, kaip „Berkshire“ pasiekia tokį etapą, kad dėl ateities esu užtikrintas labiau nei bet kada anksčiau“, – teigė jis.

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