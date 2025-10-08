Vyskupo skandalas: 17 meilužių, vienuolė ir vištienos restoranas

51-erių Ciro Quispe Lópezas, Peru vyskupas, atsistatydino iš prestižinio posto po Vatikano tyrimo, kuris atskleidė, kad kai kurios moterys, sužinojusios, kad yra daugiau nei viena, beveik susimušė tarpusavyje.
Peru žurnalistė Paola Ugaz papasakojo, kaip tarp meilužių kilo pykčiai.
„Vienuolė, kuri buvo viena iš vyskupo meilužių, pavydėjo vyskupo meilužei advokatei ir nusiuntė informaciją apie jo romanus trečiajai meilužei, kuri susikibo su advokate“, – pasakojo žurnalistė.
Interviu „The Times“ ji pridūrė: „Tai buvo tikra muilo opera, bet taip pat atskleidė rimtą piktnaudžiavimą valdžia. Daugelis iš 17 moterų nedrįso nieko sakyti, nes vyskupo bijojo.“
C. Quispe Lópezas buvo demaskuotas, kai netyčia nusiuntė savo meilužėms skirtas nuotraukas ir vaizdo įrašus savo namų tvarkytojai, kuri greitai pateikė skundą Katalikų bažnyčiai.
Vatikane, kaip pranešama, buvo išnagrinėtos vulgarūs balso įrašai, nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos vyskupas siuntė savo 17 meilužių.
Tačiau sugėdintas dvasininkas neigia kaltinimus, apibūdindamas juos kaip „tamsių jėgų“ vykdomą šmeižto kampaniją.
Vištienos restoranas
Anksčiau C. Quispe Lópezui taip pat buvo apkaltintas Vatikano dėl įtariamo bažnyčios lėšų pasisavinimo.
Jis buvo įtariamas paėmęs kėdes iš bažnyčios nuosavybės, kad jas naudotų vištienos restorane. Priduriama, kad su šiuo restoranu jį siejo finansiniai interesai.
Vatikanas priėmė C. Quispe Lópezo atsistatydinimą praėjusį mėnesį, paskutinius du dešimtmečius įprastai vyskupai išeina į pensiją sulaukę 75 metų. C. Quispe Lópezui buvo 51-eri.
