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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Voroneže nugriaudėjo sprogimai: įsiplieskė gaisrai

2026-10-26 07:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 07:20
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Spalio 26-osios rytą Voronežą atakavo dronai. Netoli prekybos ir verslo komplekso „Galerija Čižova“ nugriaudėjo sprogimai ir kilo gaisras. Mieste užfiksuoti keli gaisro židiniai.

Rusijos Voroneže nugriaudėjo sprogimai: įsiplieskė gaisrai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Spalio 26-osios rytą Voronežą atakavo dronai. Netoli prekybos ir verslo komplekso „Galerija Čižova“ nugriaudėjo sprogimai ir kilo gaisras. Mieste užfiksuoti keli gaisro židiniai.

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Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi stebėsenos kanalu „Exilenova+“.

„Galerija Čižova“ – vienas didžiausių prekybos ir verslo kompleksų Voronežo centre.

Apie 5.20 val. jo apylinkėse nugriaudėjo sprogimai, po kurių kilo gaisras. Vėliau vietos gyventojai pranešė, kad ugnis vis dar negesinama.

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Vietos gyventojų platinamuose vaizdo įrašuose matyti keli gaisro židiniai skirtingose Voronežo vietose. Gyventojai taip pat pranešė, kad virš miesto ir toliau skraido bepiločiai orlaiviai.

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Oficialios informacijos apie atakos padarinius ir nukentėjusiuosius kol kas nėra.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Ukrainos smūgiai Rusijai

Voronežo sritis pastarosiomis dienomis atakuojama ne pirmą kartą. Naktį į spalio 24-ąją Rusijos oro gynyba, jos pačios duomenimis, numušinėjo dronus maždaug dviejose dešimtyse regionų, įskaitant Voronežo, Belgorodo, Kursko ir Lipecko sritis, Maskvą ir Maskvos sritį, okupuotą Krymą bei Tatarstaną.

Tą pačią dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogė dviem Rusijos karinės pramonės komplekso įmonėms ir lėktuvui Jeisko aerodrome.

Atakos sutrikdė ir Rusijos oro susisiekimą: dėl smūgio Maskvai sostinės oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau kaip 210 skrydžių.

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