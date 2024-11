Vokietijos kariuomenės vadas neatmeta, kad už DHL lėktuvo katastrofos stovi Rusija: tai gali būti testavimas

Apie tai jis kalbėjo Vokietijos nacionaliniam transliuotojui ARD.

„Panašią situaciją jau patyrėme šių metų vasarą, o dabar ten įvyko kažkas, kas atitinka šį modelį", – kalbėjo C. Breueris.

Rusijos siekiai

Pasak jo, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pradėtą karą vertina kaip „karą prieš Vakarų sistemą“.

„Tai ne apie Ukrainą, ne apie Rusiją, tai apie Vakarus“, – sakė C. Breueris. Jo teigimu, Kremliaus vadovas nori „diskredituoti“ Vakarų socialinę sistemą ir taip užkirsti kelią jos „išplitimui į Rusiją“.

DHL avarijoje įžvelgia pasikartojantį „modelį“

Generalinio inspektoriaus požiūriu, V. Putinas tam sukūrė hibridinę situaciją.

„Tai valstybė, kuri nebėra visai taiki, bet ir ne visai karinga, todėl juda pirmyn ir atgal šioje pilkoje zonoje. Tai apima testavimą, kiek toli jie gali nueiti“, – aiškino C. Breueris.

Vasarą Leipcigo oro uoste įvykęs incidentas atrodo lyg galintis būti susijęs su DHL lėktuvo katastrofa. Ten liepos mėnesį bendrovės logistikos centre kilo gaisras – jį sukėlė siuntoje buvęs padegamasis prietaisas. Šįkart Vilniuje sudužęs lėktuvas taip pat pakilo iš Leipcigo.

Dėl panašių atvejų Didžiojoje Britanijoje ir Lenkijoje kilo įtarimų, kad viskas galimai susiję ir gali būti priskirtina Rusijos žvalgybos tarnyboms. Visgi lieka neaišku, ar įtarimas, kad už to slypi Rusijos slaptųjų tarnybų vykdoma sabotažo operacija, gali būti pagrįstas.

C. Breueris nėra vienintelis, kuris įtaria galimą sabotažą. Kelno universiteto politologas Thomas Jageris mano, kad visiškai įmanoma, jog Rusija taip pat remsis sabotažo veiksmais Vokietijoje kaip savo hibridinio karo dalimi. Pasak jo, tokie išpuoliai „atitinka Rusijos interesus“.

Ankstų pirmadienio rytą netoli Vilniaus oro uosto nukrito ir sudužo Vokietijos įmonės DHL krovininis lėktuvas.

Per avariją žuvo 48 metų pilotas, Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Bet policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsiminė, kad nereikėtų atmesti ir teroro akto versijos.

Tarptautinė komisija lankosi lėktuvo avarijos vietoje Vilniuje

Sudaryta tarptautinė komisija trečiadienį lankosi įvykio vietoje Vilniuje, šalia Vilniaus oro uosto, kur sudužo DHL krovininis lėktuvas.

„Iš trijų valstybių jau yra atvykę ekspertai, kurie su mūsų Lietuvos ekspertais apžiūrės lėktuvo nuolaužas“, – žurnalistams Seime po Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) posėdžio sakė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Pasak jo, vėliau lėktuvo nuolaužos bus vežamos į angarą, paskui nuolaužos bus apžiūrimos ir lyginamos su iš juodųjų dėžių gautais duomenimis.

„Šiandien dėžės turės būti išvežtos į specializuotą laboratoriją. Ir matysim tada turbūt tuos duomenis, kur galėsim analizuoti, žiūrėti giliau, kur sutrikimas buvo ir kas galėjo lemti avariją. Tikėtina, kad juodosios dėžės į Europos šalį bus siunčiamos tirti“, – sakė V. Vitkauskas, pridūręs, kad ši šalis yra Lietuvos sąjungininkė. Komisija galutinio sprendimo dėl juodųjų dėžių siuntimo tyrimui kol kas nėra priėmusi. Juodųjų dėžių šifravimas gali trukti maždaug mėnesį.

Pasak jo, „linkstama prie daugiau techninės lėktuvo avarijos versijos“, kol kas nėra poreikio perkvalifikuoti ikiteisminį tyrimą.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto bei dėl tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo. Teisingumo ministerija savo ruožtu ėmėsi saugos tyrimo.

Pasak V. Vitkausko, juodųjų dėžių duomenys turėtų greitai padėti nustatyti, ar buvo techninis gedimas ir tada gautus juodųjų dėžių duomenis gretinti su orlaivio detalių duomenimis.

„Tada versijos siaurės“, – teigė V. Vitkauskas.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Per avariją žuvo 48 metų pilotas, Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Trys nukentėjusieji gydomi ligoninėse Vilniuje, jų artimieji nesutinka, kad viešai būtų skelbiama informacija apie sveikatos būklę.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo V. Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsiminė, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.