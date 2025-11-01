 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietija perduos Ukrainai dvi oro gynybos sistemas „Patriot“

2025-11-01 16:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 16:26

Vokietija ruošiasi perduoti Ukrainai jau anksčiau žadėtas dvi oro gynybos sistemas „Patriot“.

Oro gynybos sistema „Patriot“ (nuotr. SCANPIX)

Vokietija ruošiasi perduoti Ukrainai jau anksčiau žadėtas dvi oro gynybos sistemas „Patriot“.

Vokietijos paramą Ukrainai stebinčioje paskyroje „German aid to Ukraine“ socialinėje platformoje „X“ šeštadienį pranešta, kad artimiausiomis dienomis iš Bundesvero atsargų Ukrainai bus perduotos dvi „MIM-104 Patriot“ oro gynybos sistemos.

Apie būsimą perdavimą paskelbta dar 2025 m. rugpjūčio pradžioje, o šių sistemų įsigijimą daugiausiai finansavo Danija, Lietuva ir Norvegija.

Be to, anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat minėjo, kad Ukraina ir Jungtinės Valstijos ruošia sutartį dėl 25 oro gynybos sistemų „Patriot“ įsigijimo.

