Vokietija pasmerkė Izraelio karinių veiksmų Gazos Ruože plėtimą

Vokietijai „vis sunkiau suprasti, kaip šie veiksmai padės išlaisvinti visus įkaitus arba leis sudaryti paliaubas“, žurnalistams sakė vyriausybės atstovas Steffenas Meyeris.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pritarė kariuomenės planui užimti Gazos miestą, trečiadienį pranešė jo vadovaujama ministerija, nors nerimaujama, kad tai pablogins ir taip katastrofišką humanitarinę krizę palestiniečių teritorijoje.
