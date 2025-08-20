Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Vokietija pasmerkė Izraelio karinių veiksmų Gazos Ruože plėtimą

2025-08-20 15:18 / šaltinis: BNS
2025-08-20 15:18

 Vokietijos vyriausybė trečiadienį pareiškė atmetanti Izraelio kampanijos Gazos Ruože eskalavimą po to, kai Izraelis patvirtino Gazos miesto užėmimo planą ir leido pašaukti apie 60 tūkst. rezervistų.

 Vokietijos vyriausybė trečiadienį pareiškė atmetanti Izraelio kampanijos Gazos Ruože eskalavimą po to, kai Izraelis patvirtino Gazos miesto užėmimo planą ir leido pašaukti apie 60 tūkst. rezervistų.

0

Vokietijai „vis sunkiau suprasti, kaip šie veiksmai padės išlaisvinti visus įkaitus arba leis sudaryti paliaubas“, žurnalistams sakė vyriausybės atstovas Steffenas Meyeris.

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pritarė kariuomenės planui užimti Gazos miestą, trečiadienį pranešė jo vadovaujama ministerija, nors nerimaujama, kad tai pablogins ir taip katastrofišką humanitarinę krizę palestiniečių teritorijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

