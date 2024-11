Vokietija ketina Lenkijoje vėl dislokuoti priešlėktuvinės gynybos sistemą

REKLAMA

Vokietijos ginkluotųjų pajėgų – Bundesvero – misiją planuojama pradėti sausį.

Pagal planą ketinama Žešuvo rajone pietrytinėje Lenkijos dalyje laikinai dislokuoti karius ir ginklų sistemas, o parengiamieji žvalgymo darbai turėtų būti pradėti ateinančiomis dienomis.

2023 m. sausio–lapkričio mėnesiais Lenkijoje jau buvo dislokuoti gynybos sistemomis „Patriot“ ginkluoti vokiečių karių būriai.

Tris sistemas „Patriot“ dviejose vietose netoli Zamostės, esančios už 33 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos, prižiūrėjo maždaug 320 Budesvero karių, kurių užduotis buvo saugoti šalies oro erdvę po to, kai 2022 m. du vieno Lenkijos pasienio kaimelio gyventojus pražudė raketa.

ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi politinė ir karinė Rusijos puolamos kaimyninės Ukrainos sąjungininkė.

Šalis yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras.

Karinių prekių transportą užtikrina netoli Žešuvo esantis oro uostas, kurį šiuo metu saugo JAV sistemomis „Patriot“ ginkluoti daliniai ir kuriame yra dislokuotas JAV karių kontingentas.

Be to, per Zamostę link Ukrainos sienos eina komunistų valdymo laikotarpiu nutiesta geležinkelio linija, palengvinanti sunkios ginkluotės gabenimą į rytus.

Planai vėl dislokuoti vokiečių sistemas „Patriot“ nėra atsakas į pasikeitusią saugumo padėtį. Regione esantys kariniai objektai jau kuris laikas yra apsaugoti nuo galimų atakų.

Bundesvero sistemos „Patriot“ yra vienos iš pažangiausių pasaulyje ir sugeba neutralizuoti priešo orlaivius, balistines bei kruizines raketas. Priklausomai nuo to, kokia valdomoji raketa naudojama, šios sistemos gali 100 kilometrų atstumu likviduoti iki 30 kilometrų aukštyje esantį taikinį.