Vokietija ir Didžioji Britanija pasirašė gynybos susitarimą

Šis susitarimas reikš pirmiausiai „didesnį saugumą Europoje“, pabrėžė B. Pistorius. Dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino „skaldymo ir naikinimo“ politikos Londonui ir Berlynui „tai bus šansas susitelkti“. „Mes siūlome ką kitą: solidarumą ir pasitikėjimą“, – pažymėjo B. Pistorius.

Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis, planuojamas bendradarbiavimas pramonės gamyboje, bendras ginklų kūrimas ir reguliarūs pokalbių formatai. Derybos dėl susitarimo prasidėjo liepą.

„Įvairiais projektais sausumos, karinių oro pajėgų, karinio jūrų laivyno ir kibernetinės erdvės srityse kartu didinsime savo pajėgumus, – prieš kelionę sakė B. Pistorius. – Taip kartu prisidėsime prie Europos ramsčio NATO aljanse stiprinimo“. Bendradarbiavimo projektai esą atviri „kitoms sąjungininkėms ir ES partnerėms“.

Šis susitarimas, anot Vokietijos gynybos ministerijos, yra pirmasis toks. J. Healy‘is po susitarimo pasirašymo pavadino jį „epochiniu“. Prieš tai jis teigė, kad susitarimas užtikrins „naują iki šiol beprecedenčio masto bendradarbiavimą su Bundesveru ir pramone“.

Konkrečiai, be kita ko, susitarta dėl bendradarbiavimo ginkluotės srityje. Vokietijos gynybos ministerija paminėjo „Rheinmetall“ vykdomą tankų gamybą keliose britų gamyklose. Be to, Didžiojoje Britanijoje iškils nauja artilerijos vamzdžių gamykla su „400 papildomų darbo vietų“.

Šalys, dalyvaujant kitoms partnerėms, be to, kurs naujus ilgojo nuotolio ginklus ir sieks oro gynybos sistemų integracijos.