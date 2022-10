Vizito Ukrainoje metu Vokietijos prezidentas turėjo bėgti į slėptuvę

Pranešama, kad Vokietijos prezidentui kalbant su žiniasklaida Černihivo srityje buvo paskelbtas oro pavojus.

Dėl to tiek prezidentui, tiek kitiems pareigūnams bei žurnalistams teko slėptis.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.



While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.



A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.



📷: dpa