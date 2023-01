Viskas, ko nežinojote apie „Wagner“ teroristus: žmogaus galvą spardė vietoje futbolo kamuolio, kasė deimantus ir auksą

Tuo metu šis skrydis liko beveik nepastebėtas. Krovinys, kuris svėrė beveik kaip 12 „Range Rover“ automobilių, buvo išsiųstas Jevgenijaus Prigožino vardu. Kaip žinia, tai Kremliaus remiamo viešojo maitinimo verslo atstovas, kuris iš buvusio nuteistojo virto privačios samdinių grupės „Wagner“ įkūrėju, rašo „Financial Times“.

Privati „Wagner“ grupė kariavo Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje kaip neoficialus Kremliaus įrankis. Nepaisant to, J. Prigožinas ne vienerius metus apskritai neigė šios samdinių grupės egzistavimą. Tačiau pastaraisiais mėnesiais, Rusijos pajėgoms patyrus didelių nesėkmių Ukrainoje, „Wagner“ vadovaujami daliniai tapo svarbia Rusijos karo prieš Ukrainą dalimi.

J. Prigožinui už tai buvo atsilyginta gausybe gamtos išteklių. Dabar jis vadovauja tarptautinei įmonei, kuri, pasak Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės, išgauna auksą, deimantus, naftą, taip pat kerta medieną Sirijoje, Sudane ir Centrinės Afrikos Respublikoje.

Dėl šios veiklos J. Prigožinas tapo vienu iš labiausiai sankcionuotų asmenų pasaulyje, o per pastaruosius penkerius metus Vakarų vyriausybės visais būdais stengėsi uždaryti jo įmones.

„Financial Times“ atliktas tyrimas, kuriame buvo nagrinėjami nutekinti elektroniniai laiškai ir dokumentai, įmonių išrašai, eksporto sertifikatai ir interviu, parodė, kaip J. Prigožinas pasitelkė įtakingiausius teisininkus, siekdamas užkirsti kelią Vakarų vyriausybėms.

J. Prigožinas įkūrė virtinę fiktyvių kompanijų, kurios leido tęsti „Wagner“ operacijas Afrikoje ir Sirijoje. Dokumentuose pateikiamos prieš tai neaptiktos „Wagner“ verslo operacijos, atskleidžiančios daugybę su J. Prigožinu susijusių fiktyvių įmonių, tokių kaip „RN Trading“, kurios iki šiol sugebėjo išvengti sankcijų.

Tuo pat metu jis samdėsi geriausius advokatus Londone bei Vašingtone ir kūrė įmantrų melagingą mitą apie savo nekaltumą, į teismą paduodamas žurnalistus, rašiusius apie jo veiklą. Pasitaikė net atvejis, kai Jungtinės Karalystės vyriausybė advokatams suteikė specialų įgaliojimą atstovauti J. Prigožinui, nagrinėjant ieškinį dėl šmeižto.

Nuo tada, kai V. Putinas pradėjo karą Ukrainoje, Vakarų vyriausybės paskelbė plačias sankcijas daugeliui oligarchų ir kitiems Rusijos prezidentui artimiems asmenims. Tačiau net ir tarp žmonių, kuriuos Vakarai bandė izoliuoti ir marginalizuoti, J. Prigožinas yra išskirtinis.

Kiekviename konflikte, į kurį įsivėlė „Wagner“ kovotojai, greitai atsirasdavo kaltinimų dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant masines egzekucijas, kankinimus, prievartavimą ir žurnalistų žudymą. Neseniai Baltieji rūmai paskelbė, kad „Wagner“ grupė yra „transnacionalinė nusikalstama organizacija“, kuriai planuojama įvesti papildomas sankcijas.

Prieš dvejus metus pasirodė vaizdo įrašas, kuriame rusakalbiai kovotojai besijuokdami žiauriai nužudo sirą mušdami jį kūju. Po to jie nukirto vyro galvą, perpjovė jo rankas ir jį padegė. Asmenys, kuriuos nepriklausomas Rusijos naujienų leidinys „Novaja gazeta“ vėliau identifikavo kaip „Wagner“ samdinius, ant grindų spardė nukirstą vyro galvą lyg futbolo kamuolį.

Lapkričio mėnesį su „Wagner“ susijusiame susirašinėjimų programėlės „Telegram“ kanale pasirodė naujas vaizdo įrašas, kuriame matomas kūju nužudytas iš karo Ukrainoje dezertyravęs rusų karys. Vėliau J. Prigožinas paskelbė pareiškimą, kuriame juokavo apie šį nužudymą, pavadindamas jį: „Puikiu režisūriniu darbu, kurį galima peržiūrėti vienu prisėdimu“.

Slaptas J. Prigožino įmonių tinklas atskleidžia iššūkius, su kuriais susiduria Vakarų vyriausybės, bandydamos sankcijomis užgniaužti pagrindinių V. Putino karo mašiną varančių asmenų veiklą.

Dokumentuose taip pat keliami etiniai klausimai apie advokatų kontoras, kurios atstovavo J. Prigožinui. Kai kurie teisininkai pabrėžia, kad teisinė sistema yra pagrįsta principu, jog kiekvienas turi teisę į atstovavimą. Tačiau kritikai teigia, kad jie iš esmės atstovavo banditui, kuris bandė pasinaudoti Vakarų teismais kaip asimetrinio karo įrankiu Rusijos valstybės vardu.

„Viešai prieinami įrodymai akivaizdžiai rodo, kad jis yra teroristinės „Wagner“ grupės vadovas. Nepaisant to, jie vis tiek sutiko jam atstovauti, – sakė Matthew Jury, žurnalisto, kurį J. Prigožinas padavė į teismą, advokatas. – Tai raudona linija, kurios kiekvienas etiškas teisininkas neturėtų peržengti.“

J. Prigožinas neatsakė į prašymus pakomentuoti. Tačiau kai „Financial Times“ paprašė „Wagner“ darbuotojo komentaro, atsakymą per „Telegram“ atsiuntė pats J. Prigožinas: „Jeigu „Financial Times“ galvoja, kad mano darbuotojas atsakys į šį begalinį šlamšto kramtymą, aš, savo ruožtu, norėčiau atsakyti „Financial Times“... Išspjaukit tą šlamštą, įkvėpkit gryno oro.“

Projektas „Šekspyras“

2018 m. balandį Pavelas Karpuninas, vienos geriausių Rusijos advokatų kontorų „Capital Legal Services“ (CLS) partneris, gavo laišką iš vyro, vardu Jevgenijus Burlejevas, asmeninės Mail.ru paskyros, kuriame jis teiravosi, kaip sukurti išorinį serverį, kad jie galėtų saugiai bendrauti. J. Burlejevo laiškas buvo persiųstas advokatų kontoros IT komandai.

„Iš mano pusės, viskas yra paruošta, – atsakė IT specialistas. – Serveris paruoštas.“ Darbas, kurį atliko CLS, buvo pavadintas projektu „Šekspyras“, ir kontoros darbuotojai suprato, kad tai reikalauja didžiausio diskretiškumo.

J. Burlejevas dirbo J. Prigožinui, o projektas „Šekspyras“ turėjo vieną labai specifinę funkciją. Pagal elektroninių laiškų talpyklą, kurią paviešino ne pelno siekiantis skaidrumo kolektyvas „Distributed Denial of Secrets“ ir kurią matė „Financial Times“, tai buvo slapta daugiametė teisinė kampanija, kurią koordinavo CLS, siekiant padėti J. Prigožinui apeiti Vakarų sankcijų laviną, kurios Rusijos verslininkui buvo įvestos dar gerokai prieš 2022 m. invaziją į Ukrainą.

CLS partneris P. Karpuninas J. Prigožiną vadino savo „mėgstamiausiu klientu“.

J. Prigožinas savo karjerą pradėjo 10-ojo dešimtmečio pradžioje pardavinėdamas dešrainius Sankt Peterburgo gatvėse. Prieš tai jis buvo kalėjęs už dalyvavimą apiplėšime, per kurį grasinant peiliu perpjauti moteriai gerklę buvo siekiama pavogti jos rankinę. Dar iki tūkstantmečių sandūros J. Prigožinas jau buvo įkūręs virtinę madingų restoranų. Taip jis atkreipė naujojo Rusijos prezidento V. Putino dėmesį, kuris paprašė verslininko rengti vakarienes atvykusiems užsienio lyderiams, įskaitant ir George W. Bushą.

J. Prigožino „Concord Catering“ grupė netrukus ėmė laimėti pelningus Rusijos valstybės konkursus. Taip jos įkūrėjas praturtėjo ir įgijo pravardę „Putino virėjas“.

Nuo maitinimo paslaugų jis perėjo prie kovotojų samdymo. „Wagner“ grupė buvo įkurta 2014 m. ir jau netrukus buvo žinoma visame pasaulyje.

Jungtinių Tautų tyrėjai yra nustatę, kad „Wagner“ samdiniai vykdė žmogaus teisių pažeidimus Centrinės Afrikos Respublikoje – į juos patenka kankinimai, egzekucijos, žaginimai, žmonių dingimai. 2019 m. birželį „Wagner“ grupės apmokyti Sudano kovotojai šalies sostinėje Chartume nužudė daugiau nei 100 protestuotojų.

2018 m. JAV teisingumo departamentas apkaltino J. Prigožiną finansavus vadinamąsias trolių fermas, kurios įsikišo į 2016 m. JAV prezidento rinkimus.

Vakarų vyriausybės taip pat atkreipė dėmesį į su J. Prigožinu susijusias įmones, kurioms, už karinę paramą Rusijos pajėgoms, buvo dosniai atsilyginta.

2020 m. balandį JAV iždo departamentas, 2018 m. jau įvedęs sankcijas J. Prigožinui priklausančiai įmonei, kuri buvo sudariusi naftos sutartį Sirijoje, nusprendė uždaryti jo tinklą Afrikoje. JAV įvedė sankcijas Sudano aukso gavybos įmonei „Meroe Gold“. Vašingtono teigimu, ši J. Prigožinui priklausanti ir jo kontroliuojama bendrovė tarnavo kaip priedanga Sudane veikiančioms „Wagner“ pajėgoms, kurios, anot JAV atstovų, yra „Rusijos gynybos ministerijos įgaliotosios pajėgos.“

Elektroniniai laiškai ir kiti įrašai rodo, kad tuo pačiu metu, kai buvo įvestos naujos sankcijos, CLS dirbo su kitais naujais subjektais, kurie, atrodo, buvo slapta kontroliuojami J. Prigožino ir kurie liko nesankcionuoti.

2020 m. vasario mėnesį CLS teisininkai pradėjo dirbti Rusijos įmonei „RN Trading“. Ši bendrovė neturi jokio akivaizdaus ryšio su J. Prigožinu per akcininkus ar jos vadovus, o dokumentuose nurodoma, kad ji vykdo įvairią veiklą, įskaitant kasybą ir naftos gavybą už Rusijos ribų. Tačiau CLS ataskaitose nurodoma, kad ji priklauso J. Prigožino „Concord“ įmonių grupei.

„RN Trading“ taip pat turi ryšių su J. Prigožino verslais, kuriems sankcijos yra taikomos. Remiantis Rusijos eksporto duomenimis, didžiulė prekių, pažymėtų kaip imbieriniai sausainiai, siunta, kurią „RN Trading“ išsiuntė 2020 m. balandžio 30 d., nukeliavo Chartumo bendrovei „Meroe For Agricultural & Animal Production“, kurios pavadinimas ir adresas yra panašus į sankcionuotos įmonės „Meroe Gold“.

Dabar nebėra įmanoma išsiaiškinti, ar 2020 m. siuntoje buvo tik imbieriniai sausainiai.

Pernai CNN pranešė, kad Sudano pareigūnai Chartume patikrino į Rusiją skridusį lėktuvą ir dėžėse, kurios buvo paženklintos kaip sausainiai, rado aukso.

CLS elektroniniuose laiškuose pateikiama ir daugiau informacijos apie bendroves, kurios, atrodo, yra „Concord“ grupės dalis. CLS teikė teisines konsultacijai įmonei „Profit Group“, kuri kontoros sąskaitų apskaitoje buvo nurodyta kaip „Concord“ dalis ir kurios funkcijos, be kita ko, apibūdinamos kaip naftos gavyba ir kasyba užsienyje.

CLS taip pat bendradarbiavo su bendrove „Astrea“, kurią advokatų kontora nurodė kaip priklausančią J. Prigožinui. Ši bendrovė turi tokį pat direktorių iš Rusijos kaip ir „Velada LLC“, kuriai Sirijos Basharo al-Assado režimas suteikė leidimą ieškoti naftos ir dujų. Jungtinės Karalystės vyriausybė 2022 m. įvedė sankcijas įmonei „Velada“, nes ji buvo susijusi su J. Prigožinu ir buvo naudinga Sirijos vyriausybei.

Oficialiai nėra pripažinta, kad bent viena iš šių „Financial Times“ aptiktų nesankcionuotų įmonių priklausytų J. Prigožinui ar būtų jo kontroliuojama.

Remiantis eksporto duomenis, CLS įrašuose nurodytas J. Prigožino įmones galima susieti su gamtos išteklių operacijomis, kurioms yra taikomos sankcijos.

Pavyzdžiui, šios įmonės ne vienerius metus laivais iš Rusijos per Dualos uostą Kamerūne gabeno didelius kiekius pramoninių medžiagų ir įrangos.

Balandį, invazijos į Ukrainą pradžioje, J. Prigožino bendrovė per Dualos uostą išsiuntė traktorių siuntą į jo miško ruošos operaciją Centrinės Afrikos Respublikoje. Mėnesį prieš tai jis išsiuntė suvirinimo elektrodus, izoliacinį silikoną ir generatorius į savo bazę Centrinėje Afrikos Respublikoje.

Vašingtone įsikūrusios konfliktų analizės įmonės „C4ADS“ analitikas Allenas Maggardas teigia, kad J. Prigožinui priklausanti juridinių asmenų ir fiktyvių įmonių kolekcija, kartu su ofšorinėmis jurisdikcijomis, yra labai svarbi jo ir „Wagner“ veiklai.

„Net ir įvedus sankcijas, įvairaus plauko neteisėti veikėjai yra linkę visą tai – fiktyvias kompanijas, paskirtuosius direktorius, užjūrio mokesčių rojus ir kita – panaudoti savo naudai, kad išlaikytų prieigą prie pasaulinių prekybos, finansų ir transporto sistemų“, – sakė ekspertas.

„Gink savo vertybes“

Tuo pačiu laikotarpiu iki 2022 m. invazijos į Ukrainą, kai CLS teisininkai teikė teisines paslaugas J. Prigožino įmonėms, jie taip pat stengėsi pasinaudoti Vakarų teismais, kad apsaugotų jo reputaciją.

CLS nurodė daugybei žinomų teisininkų Londone ir Vašingtone dirbti su bylomis, kuriose teigiama, kad bet koks tariamas ryšys tarp J. Prigožino ir „Wagner“ yra klaidingas. Šią darbo dalį CLS pavadino projektu „Hamletas“.

Pirmaujančios advokatų kontoros norėjo dirbti su CLS atstovaujant J. Prigožinui. Vienas tarptautinės advokatų kontoros „Reed Smith“ partneris 2020 m. birželio mėnesį parašė CLS vadovaujančiam partneriui Vladislavui Zabrodinui, sveikindamas jį su jųdviejų firmų bendru darbu kovojant su nesėkmingu JAV teisingumo departamento bandymu patraukti J. Prigožiną baudžiamojon atsakomybėn už kišimąsi į 2016 m. JAV rinkimus.

„Labai džiaugiuosi matydamas jūsų ir mūsų komandų bendrų pastangų, susijusių su „Concord“ byla, rezultatus – gerai padirbėta, – rašė jis. – Be to, ar jūs vis dar svarstote savo sūnų leisti į Vinčesterio koledžą? Vakar pagalvojau apie jus, kai skambučio metu (susijusio su senosios mokyklos golfu/stipendijomis) staiga prisijungė direktorius!“

Po kelių mėnesių, 2020 m. spalį, ES J. Prigožinui įvedė sankcijas dėl: „Glaudžių ryšių, įskaitant finansinius, su privačia karine bendrove „Vagner“. CLS susisiekė su Martinu Lewisu, „Phillips Lewis Smith“ advokatu Londone, kad jis pabandytų panaikinti sprendimą. Šį procesą CLS apibūdino kaip „naratyvo“ apie Rusijos samdinių veiklą keitimą.

2020 m. lapkritį P. Karpuninas rašė M. Lewisui, kad jie turi „pabandyti įrodyti šių kaltinimų klaidingumą“, tačiau sutiko, kad nėra „realios galimybės paneigti „Wagner“ metamus kaltinimus“. „Turime pereiti nuo metafizinės diskusijos apie tai, ar įmanoma įrodyti priešingai, ir aptarti fizinę tikrovę, kaip tai padaryti“, – rašė advokatas.

Pasikonsultavusi su „Phillips Lewis Smith“ advokatais, CLS jau kitą mėnesį parengė prašymą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui panaikinti J. Prigožinui skirtas sankcijas. Prašyme teigiama, kad „jis neturi jokių žinių apie subjektą, žinomą kaip „Wagner“ grupė... Jis neturi ir niekada neturėjo jokių finansinių ar kitokių ryšių su subjektu, vadinamu „Wagner“ grupe... Taryba nenurodė jokio subjekto, žinomo kaip „Wagner“ grupė.“

Tačiau, kad pavyktų panaikinti jų klientui pritaikytas sankcijas, CLS taip pat turėjo parodyti, kad vis išsamesni Rusijos ir Vakarų žiniasklaidos organizacijų pranešimai apie J. Prigožino kovotojų veiklą visame pasaulyje buvo klaidingi.

2021 m. CLS teisininkai susisiekė su Londone gyvenančiu advokatu Rogeriu Ghersonu, dažnai atstovaujančiu garsiems Rusijos klientams, kad šis padėtų su šmeižto byla prieš Eliotą Higginsą – tiriamosios žurnalistikos portalo „Bellingcat“, kuriame buvo skelbiama daugybė straipsnių apie J. Prigožiną, įkūrėją.

Norint paduoti ką nors į teismą sankcionuoto asmens vardu, R. Ghersonui pirmiausia reikėjo Didžiosios Britanijos vyriausybės pritarimo. Jis kreipėsi dėl specialios Jungtinės Karalystės iždo licencijos, kuri buvo suteikta.

Per giminingą firmą „Discreet Law“ R. Ghersonas pateikė ieškinį prieš E. Higginsą dėl šmeižto, kuriame teigiama, kad britų žurnalistas apšmeižė J. Prigožiną, siedamas jį su „Wagner“ veikla ir trijų Rusijos žurnalistų nužudymu Centrinės Afrikos Respublikoje. CLS taip pat teiravosi dėl teisinių veiksmų prieš BBC, tačiau jokių veiksmų nesiėmė.

„Discreet Law“ 2021 m. gruodžio pradžioje Anglijos Aukščiausiajam Teismui pareiškė, kad E. Higginso teiginys, jog jo klientas buvo „susijęs su Rusijos valstybės neteisėtomis, slaptomis ir mirtį nešančiomis karinėmis ir sukarintomis operacijomis visame pasaulyje, – turėjo neigiamų pasekmių J. Prigožinui. – Tai neigiamai paveikė jo įvaizdį ir reputaciją, be to, dėl to jis patyrė daug išgyvenimų.“ Jis prašė atlyginti šių teiginių padarytą žalą.

Baigiantis 2021-iesiems, jau pateikus ieškinį dėl šmeižto, P. Karpuninas ruošėsi išsiųsti J. Prigožinui naujametinę dovaną. Pakuotės viduje buvo nedidelis, permatomas, netikru sniegu pildytas niekutis, kojinių pora ir raštelis, kuriame buvo parašyta: „Gink savo vertybes.“

„Atstovauju privačiai karinei kompanijai“

Ši pasitikėjimo savimi kupina nuotaika laikėsi iki invazijos į Ukrainą pradžios. Kovo mėnesį E. Higginsą į teismą padavusi firma „Discreet Law“ oficialiai paprašė nutraukti atstovavimą J. Prigožinui. Teismo posėdis buvo neviešas, jame negalėjo dalyvauti žiniasklaidos atstovai. Tai išprovokavo įniršio kupiną J. Prigožino pranešimą spaudai, kuriame jis gynė savo nekaltumą ir, negalėdamas gauti teisinio atstovo, apkaltino Jungtinę Karalystę „rusofobija“.

Staiga Londono advokatai vėl buvo kritikuojami dėl jų darbo su V. Putinui artimais klientais iš Rusijos.

Gegužę Jungtinės Karalystės parlamento rinktinis komitetas paprašė grupės advokatų pateikti įrodymų apie tai, ar Anglijos šmeižto įstatymui reikia skubios reformos, kad juo nepiktnaudžiautų Rusijos oligarchai, siekdami užgniaužti pranešimus apie jų turtus ir veiklą.

Vienas iš komisijos narių buvo karališkasis advokatas Justinas Rushbrooke, vienas iš geriausių Anglijos žiniasklaidos advokatų, kuris veikė J. Prigožino naudai jo byloje prieš E. Higginsą. Jis parlamentarams sakė, kad piktnaudžiavimo šmeižto įstatymu atvejai yra mažai tikėtini, nes tai „iš esmės reikalautų, kad ieškovas savo bylą pagrįstų melu.“ Jis pridūrė, kad „tokios bylos, remiantis mano patirtimi ir teisės knygomis, yra labai retos. Tiesa, jų pasitaiko.“

Po keturių mėnesių internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip pritūpęs plikas vyras vieno Rusijos kalėjimo kaliniams pateikia pasiūlymą. „Atstovauju privačiai karinei kompanijai, – sakė jis juodomis uniformomis dėvintiems kaliniams. – Jūs tikriausiai esate girdėję apie „Wagner“?“ Vyras vaizdo įraše greitai buvo identifikuotas kaip J. Prigožinas – žmogus, kuris pastaruosius ketverius metus ieškojo visų teisėtų galimybių nuslėpti savo samdinių operacijas.

Lankytojai kalbasi „PMC Wagner“ centre Sankt Peterburge, kur J. Prigožinas pradėjo savo karjerą pardavinėdamas dešrainius gatvėse 10-ojo dešimtmečio pradžioje, o vėliau tapo „Putino virėju“.

Praėjus vos kelioms dienoms po vaizdo įrašo pasirodymo, J. Prigožinas paviešino dar vieną stulbinantį pareiškimą – jis prisipažino įkūręs samdinių grupę. „Aš pats valiau senus ginklus, pats tvarkiau neperšaunamas liemenes ir radau specialistus, kurie man galėtų padėti. Tą akimirką, 2014 m. gegužės 1 d., gimė patriotų grupė, vėliau pradėta vadinti „Wagner“ batalionu“, – tikino J. Prigožinas. Vėliau jis taip pat prisipažino, kad bandė kištis į JAV rinkimus.

Iš esmės jis viešai prisipažino, kad jo vardu Anglijoje ir JAV iškeltos bylos buvo pagrįstos melu. Lapkričio mėnesį J. Prigožinas žengė paskutinį žingsnį visiškai atsisakydamas apsimetinėjimo: Sankt Peterburge jis atidarė „Wagner“ būstinę stikliniu fasadu, ant kurio puikuojasi jų kovotojų uniformos logotipas.

„Buvo akivaizdu, kad tai buvo J. Prigožino keršto aktas, – sakė E. Higginsas, kalbėdamas apie jam pateiktą ieškinį dėl šmeižto. – Jis buvo atleistas nuo sankcijų, kad paduotų mane į teismą, ir man tai neduoda ramybės. Visi nuo to laiko atskleisti įrodymai rodo, kad tai buvo aiškus piktnaudžiavimas Anglijos teisine sistema.“

E. Higginsas sako, kad šie teismai jam jau kainavo daugiau nei 70 000 svarų sterlingų, kurių jis negalės susigrąžinti: „Jo advokatai žinojo, ką daro, bet finansines išlaidas turime padengti mes.“

CLS partneris P. Karpuninas teigė negalintis komentuoti konfidencialaus darbo su klientais detalių, tačiau tikino, kad įmonė buvo šokiruota, kai J. Prigožinas prisipažino įkūręs „Wagner“. Jo įsitikinimu, advokatas yra „neutrali šalis“, kuri turi profesionaliai palaikyti kliento poziciją. „Nė viena iš mūsų paslaugų negali būti laikoma bandymu išvengti bet kokių sankcijų“, – pridūrė teisininkas.

„Reed Smith“ atsisakė pakomentuoti šią situaciją. Rogeris Ghersonas iš „Discreet Law“ teigė, kad įmonė „visą laiką kruopščiai laikėsi savo teisinių ir profesinių įsipareigojimų“.

Į klausimus neatsakė ir Justinas Rushbrooke. Skirtingai nuo įgaliotinių, kurie gali laisvai pasirinkti, ar atstovauti klientui, advokatai Anglijoje dirba pagal vadinamąją cab-rank taisyklę, pagal kurią jie privalo nagrinėti bylą, jei yra prieinami, nepaisant asmens tapatybės. Visi J. Prigožino advokatai Londone nustojo jam atstovauti gerokai anksčiau prieš jam prisipažįstant, kad vadovavo „Wagner“.

Martinas Lewisas iš „Phillips Lewis Smith“ sakė, kad asmenys, kuriems taikomos sankcijos, turėtų turėti teisę gintis pagal įstatymo viršenybės principą. „Galiojanti teisinė sistema nėra skirta tik gražiems ir pūkuotiems. O teisininko profesija nėra kelias į populiarumą“, – tikino jis.

E. Higginsą gynęs advokatas M. Jury išlieka kritiškas. „J. Prigožinas yra žmogus, kurio organizacija žudė žurnalistus ir bandė pasinaudoti Anglijos teismais, kad nutildytų ir įbaugintų mūsų laisvą spaudą. Jo advokatai jam padėjo, – sakė teisininkas. – Tai turėtų kelti gilią gėdą ir susirūpinimą.“