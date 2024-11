Vienas NATO vadų: aljansas pasikeitė – nebelauksime, kol mus kas nors užpuls

Apie tai konferencijoje Briuselyje prakalbo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Robas Baueris, praneša UNIAN.

„Kompetentingiau yra ne laukti, o smogti į paleidimo įrenginius Rusijoje tuo atveju, jei Rusija mus užpultų. Reikia derinti tikslius smūgius, kurie neutralizuotų sistemas, naudojamas mums pulti, ir mes turime smogti pirmieji“, – sakė jis.

NATO pakeitė požiūrį?

R. Baueris taip pat pažymėjo teigiamą pokytį, kad NATO pakeitė savo požiūrį į aljansą kaip gynybinę struktūrą. Be to, pasikeitė ir suvokimas, kad nereikėtų „sėdėti ir laukti, kol mus užpuls“, o tik tada reaguoti.

Jis teigiamai įvertino ir tai, kad NATO pakeitė savo, kaip gynybinio aljanso, tapatybės suvokimą.

Admirolas įspėja, kas pirmieji turi būti pasirengę karui

R. Baueris taip pat įspėja, kad didžiųjų Vakarų bendrovių vadovai turi būti pasirengę karo sąlygoms ir pakoreguoti savo gamybos ir paskirstymo linijas, kad taptų mažiau pažeidžiami galimo Rusijos ir Kinijos šantažo atveju.

„Jei galėsime užtikrinti visų gyvybiškai svarbių paslaugų ir prekių tiekimą bet kokiomis sąlygomis, tai bus pagrindinė mūsų atgrasymo priemonės dalis“, – „Reuters“ citavo R. Bauerį.

Pasak jo, norint atgrasyti pavojų, reikia ne tik karinių pajėgumų, bet ir naudoti visas turimas priemones.

„Tai matome iš didėjančio sabotažo atvejų skaičiaus, o Europa tai pajuto energijos tiekimo srityje. Manėme, kad turime susitarimą su „Gazprom“, bet iš tikrųjų turėjome susitarimą su Vladimiru Putinu. Tas pats pasakytina apie Kinijos infrastruktūrą ir prekes. Iš tikrųjų mes sudarome susitarimą su Xi Jinpingu“, – pažymėjo admirolas.

Baueris: esame naivūs, jei manome kitaip

R. Baueris taip pat atkreipė dėmesį į didelę Vakarų šalių priklausomybę nuo tiekimo iš Kinijos. Admirolas sakė, kad cheminiai komponentai raminamiesiems vaistams, antibiotikams, vaistams nuo uždegimo gydyti taip pat yra iš Kinijos.

„Esame naivūs, jei manome, kad Komunistų partija niekada nepasinaudos šia galia. Europos ir Amerikos verslo lyderiai turi suprasti, kad jų priimami komerciniai sprendimai turi strateginę reikšmę jų šalių saugumui. Įmonės turi būti pasirengusios karo scenarijui ir atitinkamai pritaikyti savo gamybos ir platinimo grandines“, – pabrėžė jis.

Vokietija jau ruošiasi

Praėjusį antradienį leidinys „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ rašė, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos pradėjo aiškinamąjį darbą su įmonių atstovais, kad pasirengtų galimam karui su Rusija.

Pasak leidinio, vyriausybė parengė slaptą dokumentą karinės invazijos atveju. Visų pirma jame išvardyti visi statiniai ir infrastruktūros objektai, kuriems reikalinga speciali apsauga kariniais tikslais. Dokumente taip pat pateikiamas išsamus veiksmų planas gynybos atveju.

Be to, parengtas specialus planas tiesioginio Rusijos ir NATO susidūrimo Rytų Europoje atveju. Tokiu atveju Vokietija turėtų tapti transporto mazgu, per kurį į frontą būtų gabenami kariai, taip pat karinė įranga, maistas ir medikamentai. Viso dokumento apimtis – apie tūkstantis puslapių.