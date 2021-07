Vieną pagrindinių oponentų įgrūdęs į kalėjimą Lušenka nurodė įvesti apribojimus prekių iš Vokietijos tranzitui

Praėjusių metų gegužę vienas pagrindinių Baltarusios opozicijos veikėjų Viktaras Babaryka paskelbė, kad sieks šalies prezidento posto, tačiau nepraėjus nė mėnesiui – birželį – režimo pareigūnai vieną stipriausių Aliaksandro Lukašenkos politinių varžovų sulaikė. Baltarusios KGB V. Babaryką apkaltino kyšių ėmimu, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu, kai jis vadovavo Rusijos energijos milžinės „Gazprom“ banko padaliniui Baltarusioje.

Praėjusią savaitę – po beveik metus trukusio bylos nagrinėjimo – režimo prokurorai paprašė skirti V. Babarykai 15 metų kalėjimo – griežčiausią įstatymo numatytą laisvės atėmimo bausmę. Na, o šiandien 57-erių V. Babaryka išgirdo galutinį nuosprendį. Jam paskirta keturiolikos metų kalėjimo bausmė. Bausmę jis turės atlikti griežčiausio režimo kolonijoje. Pats V. Babaryka savo kaltę neigia ir kartu su advokatais tvirtina, kad jam iškelta byla politiškai motyvuota, kad su juo A. Lukašenka siekia susidoroti.

Savo ruožtu vieną po kito oponentus į kalėjimus grūdantis A. Lukašenka šiandien ir vėl eskaluoja vieną mėgstamiausių savo pastarųjų savaičių temų.

„Jeigu kas nors galvoja, kad dabar uždarysime sieną su Lenkija, Lietuva, Latvija ir Ukraina bei tapsime pamazgų duobe pabėgėliams iš Afganistano, Irano, Irako, Libijos, Sirijos, Tuniso – jie mažų mažiausiai klysta. Mes niekada nieko nelaikysime – juk jie vyksta ne pas mus. Jie keliauja į apsišvietusią, šiltą, jaukią Europą“, – sakė neteisėtas Baltarusios prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

Diktatorius dar paaiškina, kodėl Minskas sustabdė readmisijos sutartį su Europos Sąjunga ir taip užkirto teisinį kelią Lietuvos sieną kirtusius nelegalus grąžinti į Baltarusią.

„Jie nori paversti Baltarusią – aš jau sakiau – pamazgų duobe: ten subėgo žmonės, besigelbstintys nuo vargo, nelaimių ir karo, ir jie nori, kad juos čia susirinktume ir laikytume koncentracijos stovyklose. Šito nebus po politikos, kurią jūs vykdote Baltarusijos ir Rusijos atžvilgiu“, – sakė A. Lukašenka.

Be to, nebežinodamas ko griebtis prieš Vakarus, A. Lukašenka šiandien nurodė įvesti apribojimus prekių iš Vokietijos tranzitui į Rusiją ir Kiniją ir pasiūlė prekes vežti per Suomiją ar Ukrainą.