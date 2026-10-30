Viena Europos šalis ruošiasi neįprastam žingsniui: greitkeliuose leistų važiuoti vos 80 km/val.

Šveicarijos federalinė ekonominio aprūpinimo tarnyba šį rudenį pateikė federalinei administracijai pasiūlymą įvesti tokį greičio apribojimą.
Tarnyba patvirtino, kad ši galimybė šiuo metu svarstoma. Paaiškinta, kad rimto degalų trūkumo atveju greičio sumažinimas papildytų privalomųjų atsargų naudojimą ir leistų dar labiau sutaupyti degalų.
Vis dėlto konkrečias apribojimo įvedimo sąlygas ir galimą sutaupyti degalų kiekį dar reikės nustatyti. Kol kas sprendimas nepriimtas, tačiau rimtai pritrūkus degalų Šveicarijos Federalinė taryba galėtų nurodyti sumažinti leistiną greitį.
Šveicarijos valdžiai susirūpinimą dėl degalų tiekimo problemų kelia jau kelias savaites. Naftos produktų tiekimo situacija kol kas vertinama kaip „labai įtempta“.
Penktadienį federalinė valdžia leido panaudoti iki 45 mln. litrų dyzelino iš privalomųjų atsargų. Tai sudaro kiek mažiau nei 4 proc. turimų atsargų. Viena iš tokio sprendimo priežasčių – tiekimo vėlavimai dėl smarkių liūčių pietų Prancūzijoje.
Panašių problemų kilo ir anksčiau. Rugsėjį Šveicarijai teko panaudoti degalų atsargas dėl avarijos naftos perdirbimo gamykloje Kresjė. Vienintelė šalyje veikianti naftos perdirbimo gamykla dėl techninio gedimo tuomet maždaug dviem savaitėms sustabdė darbą.
Degalų kainoms įtakos turi ne tik naftos kainos ir neapibrėžtumas tarptautinėse rinkose. Svarbų vaidmenį taip pat atlieka importuojamų naftos produktų transportavimo išlaidos. Pavyzdžiui, dėl žemo vandens lygio Reino upėje laivyba tampa sudėtingesnė, o degalų gabenimas – brangesnis.
Trumpo ir Putino susitarimas dėl dyzelino
Primename, kad Rusijos naftos perdirbimo įmonės spalį padidino dyzelino gamybos apimtis po D. Trumpo ir V. Putino susitarimo. Iki tol gamyba buvo sumažėjusi dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Po žinių apie susitarimą Rusijos vicepremjeras Alexanderis Novakas pareiškė, kad Maskva pasirengusi eksportuoti bet kokį dyzelino kiekį.
Taip pat skelbta, kad trys tanklaiviai, pakrauti rusišku dyzelinu, šiuo metu plaukia į JAV uostus ir turėtų juos pasiekti kitą savaitę. Vienas iš šių laivų ES buvo įtrauktas į sankcijų sąrašą.
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