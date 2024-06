Versalio rūmuose kilo gaisras

Dėl gaisro teko evakuoti lankytojus.

„Atvyko ugniagesiai gelbėtojai. Dūmų ir liepsnų nebėra, kolekcijai žala nepadaryta“, – nurodo rūmų atstovas spaudai.

In #France, visitors to the Palace of #Versailles were evacuated after a fire alarm went off. According to videos circulating on social networks, smoke is rising from the palace. pic.twitter.com/lAn4Mx2epq