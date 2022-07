Venecijos kino festivalio žiuri vadovaus aktorė Julianne Moore

Jos vadovaujamai žiuri priklausys prancūzų režisierė Audrey Diwan, kurios drama apie abortus „Įvykis“ („Happening“, „L'événement“) pernai pelnė „Auksinį liūtą“, rašytojas Kazuo Ishiguro, iraniečių aktorė Leila Hatami, italų režisierius Leonardo Di Costanzo, argentiniečių kino kūrėjas Mariano Cohnas bei ispanų kino režisierius Rodrigo Sorogoyenas.

Kitą mėnesį Lido saloje jie spręs dėl pagrindinių festivalio prizų, įskaitant „Auksinį liūtą“ už geriausią filmą ir „Sidabrinį liūtą“ už geriausią režisūrą.

Venecijos kino festivalis yra svarbi gairė kultūros ir kino pasauliui, nes Venecijoje pripažinti filmai kitais metais dažnai laimi Holivudo „Oskarus“.

Pernai Venecijos festivalio geriausio režisieriaus „Sidabrinis liūtas“ atiteko Naujosios Zelandijos režisierei Jane Campion už jos emociškai sudėtingą vesterną „Šuns galia“ (The Power of the Dog) su Benedictu Cumberbatchu.

Per šiemet kovą vykusią ceremoniją J. Campion pelnė geriausio režisieriaus „Oskarą“. Tai buvo vienas iš septynių atvejų per pastarąjį dešimtmetį, kai Venecijoje pristatyto filmo režisierius tą patį sezoną laimėjo geriausio režisieriaus „Oskarą“.

79-asis Venecijos tarptautinis kino festivalis vyks nuo rugpjūčio 31-osios iki rugsėjo 10-osios. Jo programa bus paskelbta vėliau šį mėnesį.