Vedė jaunėlis Kadyrovas: 17-metis važinėjo „geliku“, šaudė iš pistoleto ir sulaukė Putino sveikinimų

Nepilnametis Čečėnijos vado Ramzano Kadyrovo sūnus Adamas vedė gimtajame Achmat Jurte. Anot vyresnės jo sesers Aišat, sutuoktinė – to paties elitinio kaimo gyventoja Medni. Vestuvėse dalyvavo Čečėnijos ir Rusijos elitas, o sveikinimus per tėvą per davė ir Vladimiras Putinas.