TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vašingtone pagerbtas Jane Goodall atminimas

2025-11-14 07:11 / šaltinis: BNS
2025-11-14 07:11

Artimieji, gamtosaugininkai ir jiems prijaučiančios garsenybės, įskaitant Holivudo aktorių Leonardo DiCaprio ir vietinių bendruomenių atstovus, trečiadienį susirinko JAV sostinėje, atiduoti pagarbą garsiai britų primatų tyrinėtojai Jane Goodall . 

Artimieji, gamtosaugininkai ir jiems prijaučiančios garsenybės, įskaitant Holivudo aktorių Leonardo DiCaprio ir vietinių bendruomenių atstovus, trečiadienį susirinko JAV sostinėje, atiduoti pagarbą garsiai britų primatų tyrinėtojai Jane Goodall . 

0

J. Goodall, kuri mirė spalį būdama 91 metų, transformavo šimpanzių tyrimus ir per savo kelis dešimtmečius trukusią karjerą tapo viena autoritetingiausių gamtosaugininkų pasaulyje. 

„Pagerbkime ją, toliau tvirtai tikėdami, kad galime pasiekti geresnių rezultatų, kad privalome padaryti daugiau ir kad esame atsakingi už šio gražaus gamtos pasaulio, kuriuo visi dalijamės, apsaugą“, – sakydamas kalbą per ceremoniją Vašingtono nacionalinėje katedroje teigė L. DiCaprio. 

Holivudo aktorius, kalbėdamas apie neseniai mirusią savo draugę, sakė, kad ji galėjo labai aiškiai ir tiesiai kalbėti „apie mūsų rūšies godumą ir nesiliaujantį vartojimą“.

„Tačiau po šiuo negailestingu sąžiningumu slėpėsi tvirtas įsitikinimas, kad kiekvienas balsas yra svarbus, kad mes visi esame susiję su gyvuoju pasauliu ir kad kiekvienas iš mūsų gali kažką pakeisti“, – sakė L. DiCaprio.

Šeimos nariai, artimieji ir kiti jos artimiausio rato žmonės dalyvavo ceremonijoje, skirtoje pagerbti britų gamtosaugininkę, kuri mirė Los Andžele, kur buvo atvykusi sakyti kalbos. 

Navahų tautos narys Dewayne „Dee“ Crankas (Diveinas „Di“ Krenkas) teigė, kad J. Goodall „visą gyvenimą trukusi veikla atspindi harmoniją su navahų įsitikinimais ir primena, kad žmonijos stiprybė glūdi pagarboje visoms gyvoms būtybėms ir mūsų atsakomybėje saugoti Žemę ateities kartoms“.

Kai kurie žmonės atsinešė pliušines šimpanzes – šiuos gyvūnus visą savo gyvenimą tyrė J. Goodall. 

Susirinkusius į pamaldas ant katedros laiptų pasitiko terapiniai šunys. 

1977 metais J. Goodall įkūrė savo vardo institutą, kurio tikslas – tęsti šimpanzių mokslinius tyrimus ir siekti jų išsaugojimo. 1991-aisiais ji įkūrė jaunimo aplinkosaugos programą „Roots & Shoots“, kuri šiandien veikia daugiau nei 60 šalių.

J. Goodall parašė dešimtis knygų, filmavosi dokumentiniuose filmuose ir pelnė daugybę apdovanojimų – Jungtinė Karalystė (JK) jai suteikė damos komandorės titulą, o tuometinis Amerikos prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) jai įteikė JAV prezidento laisvės medalį.

„Ji nuolat mums primindavo, kad gyvenimas kupinas stebuklų, kurie yra yra tvirtai įausti į gobeleną su įvairiomis būtybėmis“, – savo atsisveikinimo kalboje sakė jos anūkas Merlinas van Lawickas (Martinas fon Lavikas). 

„Pažadame nešti tavo šviesą“, – pridūrė jis. 

