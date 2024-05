Vaizdas kaip filme: dangų virš Ispanijos ir Portugalijos nušvietė mėlynas ugnies kamuolys

Europos kosmoso agentūra (EKA) sekmadienį socialiniame tinkle X pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas netikėtas vaizdas. Agentūra teigė, kad mėlyna šviesa, nusidriekusi per dangų virš vakarinio Ispanijos Kasereso miesto, buvo „stulbinantis meteoras“, skriejantis maždaug 45 km/s greičiu.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night! Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface. Credit: ESA/PDO/AMS82 - AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW

Tačiau vėliau ji teigė, kad šviesą sukėlė ne meteoritas, o „mažas kometos gabalėlis“, rašo „Sky News“. Kometos fragmentas galiausiai sudegė virš Atlanto vandenyno.

„Tikimybė, kad bus rasta kokių nors meteoro liekanų, yra labai maža“, – rašė EKA.

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, nufilmuoti iš kelių Ispanijos ir Portugalijos miestų. Juose matyti, kaip kometos fragmentas dideliu greičiu kerta dangų ir apšviečia jį ryškiais mėlynos ir žalios spalvos tonais.

NASA teigia, kad mėlynai žalią spalvą meteorituose sukuria degantis magnis.

⚡☄️ #BREAKING – Portugal: A bright "Blue fireball": meteorite was seen in the Peru-Pinheiro region, and also from Spain, overnight



“It has not yet been confirmed whether it fell on the surface of the Earth, but according to some reports, it could have fallen near the city of… pic.twitter.com/FLvPtc1t9G

