Už širdies griebiantis vaizdo įrašas: abiejų rankų kare netekęs ukrainietis Mychailo vis tiek nori grįžti į karo lauką

Mykhailo Makarenko, paratrooper, BMP2 driver, was hit by a Russian shell near Avdiivka. It tore off one of his arms at once and the second was hanging.



Mykhailo wants to return to the Army as instructor.



