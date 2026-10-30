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Už artimųjų nunuodijimą grybais nuteista moteris sulaukė dar griežtesnės bausmės: kalėjime praleis visą gyvenimą

2026-10-30 10:42 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-30 10:42
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Australijoje už artimųjų nužudymą nuodingais grybais nuteistai moteriai nepavyko pasiekti apkaltinamojo nuosprendžio panaikinimo. Priešingai, teismas jai skyrė dar griežtesnę laisvės atėmimo bausmę.

Teismas (nuotr. 123rf.com)

Australijoje už artimųjų nužudymą nuodingais grybais nuteistai moteriai nepavyko pasiekti apkaltinamojo nuosprendžio panaikinimo. Priešingai, teismas jai skyrė dar griežtesnę laisvės atėmimo bausmę.

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Pernai Erin Patterson buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos, numatant galimybę lygtinai paleisti ne anksčiau kaip po 33 metų. Ji pripažinta kalta dėl trijų žmonių nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti dar vieną žmogų. Nusikaltimai susiję su 2023 m. liepą jos patiektais pietumis, per kuriuos ji vaišino giminaičius jautienos patiekalu. 

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Moters advokatai teigė, kad nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas, ir pateikė septynis apeliacinio skundo argumentus.

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Penktadienį Aukščiausiasis Teismas atmetė moters apeliacinį skundą, tačiau patenkino prokuratūros apeliaciją dėl jai skirtos bausmės.

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Nusikaltimai buvo itin šaltakraujiški ir kruopščiai suplanuoti

Teisėjai pareiškė, kad E. Patterson nusikaltimai buvo itin šaltakraujiški ir kruopščiai suplanuoti, todėl nebūtų tinkama nustatyti terminą, po kurio ji galėtų būti lygtinai paleista. Teisėjų teigimu, E. Patterson veiksmai nusipelno griežčiausio pasmerkimo.

Teismas skyrė E. Patterson laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę be galimybės būti lygtinai paleistai. Tai reiškia, kad ji kalėjime praleis visą likusį gyvenimą.

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Nagrinėjant apeliacinius skundus prokurorai teigė, kad E. Patterson skirta bausmė buvo akivaizdžiai per švelni. Jie jau anksčiau reikalavo skirti laisvės atėmimą iki gyvos galvos be galimybės būti lygtinai paleistai.

2023 m. E. Patterson savo namuose buvusiems vyro tėvams Donui ir Gail Pattersonams, taip pat Gail seseriai Heather Wilkinson ir jos vyrui Ianui patiekė jautienos patiekalą su nuodingais grybais. 

Po kelių dienų Donas ir Gail Pattersonai bei Heather Wilkinson ligoninėje mirė.  Kritinės būklės į ligoninę paguldytas Ianas Wilkinsonas išgyveno. Nustatyta, kad jautienos patiekale buvo itin nuodingų žalsvųjų musmirių.

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