UNHCR: 2022 metais daugiau žmonių nei bet kada anksčiau buvo priversti palikti savo namus

Ataskaitoje „Pasaulinės priverstinio gyventojų persikėlimo tendencijos 2022“ nurodoma, kad praėjusiais metais dėl karo, persekiojimų, smurto ir žmogaus teisių pažeidimų savo gyvenamąsias vietas paliko rekordinis žmonių skaičius – 108,4 milijono.

UNHRC pareiškė, kad 2021-aisiais šis skaičius buvo 19,1 mln. mažesnis.

Iš jų 35,3 mln. asmenų yra pabėgėliai, kurie buvo priversti kirsti tarptautines sienas ieškodami saugesnio prieglobsčio. Tuo tarpu 62,5 mln. žmonių paliko savo namus ir persikėlė į saugesnes vietas savo šalies viduje.

2022 metais didžiausią pabėgėlių bangą sukėlė Maskvos pradėta plataus masto invaziją į Ukrainą. 2022-ųjų pabaigoje pabėgėlių iš Ukrainos skaičius siekė 5,7 milijono.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak UNHRC, tai yra didžiausias perkeltųjų asmenų skaičius Europoje per tokį laikotarpį nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

„Šie skaičiai rodo, kad kai kurie žmonės per greitai įsivelia į konfliktą ir per lėtai randa sprendimą. Dėl to stebimas niokojimas, gyventojų persikėlimas ir kančia, kurią patiria kiekvienas, ne savo noru palikęs namus,“ – išplatintame pranešime teigė UNHCR vadovas Filippo Grandi.

REKLAMA

Metinėje ataskaitoje nurodoma, kad didžioji dauguma pabėgėlių buvo priversti pasitraukti į neturtingas ir mažas bei vidutines pajamas gaunančias pasaulio šalis.

Anot F. Grandi, reikia suteikti žymiai didesnę tarptautinę paramą ir teisingiau pasidalyti atsakomybę, pirmiausiai šalyse, kuriose perkeltųjų asmenų skaičius yra didžiausias, nes pastebima, kad šios valstybės nepajėgia patenkinti visų būtiniausių pabėgėlių poreikių.

„Žmonės visame pasaulyje ir toliau demonstruoja nepaprastą svetingumą pabėgėliams, teikdami apsaugą ir pagalbą tiems, kuriems jos reikia, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

„Tačiau reikia daug tarptautinės paramos ir teisingesnio atsakomybės pasidalijimo, ypač tose šalyse, kuriose gyvena dauguma pasaulio perkeltųjų“, – pridūrė F. Grandi.

Pasak UNHRC, šiais metais pasaulinė priverstinio persikėlimo kreivė nelėtėja, o jos augimą dar labiau padidino balandį Sudane kilę kariuomenės ir sukarintų Greitojo palaikymo pajėgų (RSF) susirėmimai.

Nors pabėgėlių skaičius ir toliau auga, UNHRC metinė ataskaita rodo, kad po tam tikro laiko žmonės savanoriškai ir saugiai grįžta namo. 2022-aisiais daugiau nei 339 000 pabėgėlių grįžo į 38 šalis, daugiausiai į Pietų Sudaną, Siriją, Kamerūną ir Dramblio Kaulo Krantą.

Ši UNHRC metinė ataskaita skelbiama likus šešiems mėnesiams iki antrojo Pasaulinio pabėgėlių forumo Ženevoje. Kiekvienais metais jis suburia daugybę dalyvių, siekiančių rasti naujų sprendimų ir sustiprinti solidarumą su priverstais bėgti žmonėmis ir juos priimančiomis šalimis.