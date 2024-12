Ukrainos žvalgyba paskelbė vaizdo įrašą, kaip jūriniu dronu numuša sraigtasparnį

Šis istorinis smūgis užfiksuotas antradienį, Naujųjų išvakarėse.

Ukrainiečiai antradienį pirmą kartą jūriniu dronu „Magura V5“ sunaikino oro taikinį – numušė Rusijos sraigtasparnį Mi-8, rašo UNIAN.

Tai patvirtino Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas.

Anot jo, atlikta operacija yra istorinė. K. Budanovo teigimu, ukrainiečiams kelis kartus yra pavykę pataikyti į oro taikinius, tačiau jie pasiekdavo pakrantę ir aerodromus.

„Šiandien pirmą kartą buvo numuštas sraigtasparnis ir nukrito į vandenį. Tai reiškia, kad užfiksuotas faktas, kai virš Juodosios jūros vandenų buvo sunaikintas oro taikinys. Antrasis, beje, taip pat buvo pamuštas. Jam pavyko pasiekti aerodromą ir nusileisti avariniu būdu“, – sako jis.

Ukrainian GUR forces destroy aerial target for the first time using a Magura V5 naval drone



Ukraine's Main Intelligence Directorate (GUR) has released footage of the New Year's destruction of a Russian Mi-8 combat helicopter near Cape Tarkhankut.



This marks the first recorded… pic.twitter.com/13S0v0yIxY

