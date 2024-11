Ukrainos pareigūnas: 400 minų Juodojoje jūroje neutralizuoti gali prireikti penkerių metų

Kaip praneša „Ukrinform“, tai per spaudos konferenciją „Media Center Ukraine“ pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai, 3-iojo rango kapitonas Dmytro Pletenčukas.

Jis papasakojo apie išminavimo jūroje ir sausumoje skirtumus bei supažindino su minų neutralizavimo jūroje sunkumais.

„Mūsų laukia rimta Juodosios jūros išminavimo operacija – tai keturi šimtai minų. Išminavimas jūroje labai skiriasi nuo išminavimo sausumoje, kur yra tik viena plokštuma ir dvi koordinatės, o jūroje – trys, nes svarbu ir gylis. Sausumoje minų padėtis statinė, o jūroje situacija dinamiška – jei audra nutraukia miną nuo rėmo, ji pradeda dreifuoti, gali judėti dugnu. Rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, į Dnipro-Bugo limano ir Juodosios jūros akvatoriją, be jūrinių minų, pateko inkarinių upinių, priešdesantinių, įprastinių minų, kuriomis buvo užminuoti abu Dnipro krantai. Tad situacija ten gana sunki“, – pažymėjo D. Pletenčukas.

Anot jo, išminavimas vyks keliais etapais, pagrindinis gali trukti iki 5 metų.

„Pirmasis priešmininės operacijos etapas truks nuo 3 iki 7 mėnesių – tai laivų stovėjimo vietų ir uostų išminavimas. Priminsiu, kad Chersono ir Mykolajivo uostai tebėra užblokuoti, be kita ko, dėl minų pavojaus ir dėl to, kad rusai kontroliuoja Kinburno neriją. Po to 3-5 metus truks pagrindinis didelės jūros dalies išminavimo etapas. Deja, ir ateityje jūra periodiškai pateiks staigmenų“, – sakė atstovas spaudai.

Jis išreiškė viltį, kad šalys-Ukrainos partnerės Juodosios jūros regione prisidės prie išminavimo, ir pažymėjo, kad toks bendradarbiavimas jau vyksta.

„Visi šie sprogūs objektai pasiekia Rumunijos ir Bulgarijos krantus, Turkijos sąsiaurius ir net Sakartvelo pakrantę. Tikimės, kad mūsų partneriai – Rumunija, Bulgarija, Turkija, Sakartvelas – dalyvaus plataus masto išminavimo operacijoje“, – pareiškė D. Pletenčukas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 metų Ukraina išminavo 35 tūkst. kvadratinių kilometrų.

Išminavimas kai kuriuose Ukrainos regionuose gali trukti iki 100 metų.