Ukrainos oro pajėgos teigia negalinčios atskleisti tikslios naikintuvų F-16 pristatymo į Ukrainą datos

„Tikslios datos, kada pasirodys F-16, atskleisti negalime. Viešoje erdvėje yra pranešimų, kad jie pasirodys birželį, tačiau laukiame oficialaus pranešimo ir tik tada galėsime pranešti, kad oro pajėgos turi šiuos naikintuvus. O kol kas turime būti kantrūs. Be to, mūsų infrastruktūra rengiama priimti šiuos lėktuvus ir užtikrinti tinkamą jų priežiūrą“, - per Ukrainos televiziją sakė oro pajėgų atstovas spaudai Ilja Jevlašas, pranešė „Ukrinform“.

I. Jevlašas pridūrė, kad reaktyvinių lėktuvų F-16 galimybės yra daug didesnės nei modernizuotų sovietinių lėktuvų, kuriuos naudoja Ukrainos oro pajėgos.

Belgijos vyriausybė balandžio 27 d. patvirtino galimybę, kad šiemet suteiks Ukrainai pirmuosius naikintuvus F-16 ir padidins oro gynybos pagalbą šaliai.