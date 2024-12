Ukrainos kariniai instruktoriai kitąmet dalyvaus mokymuose Lietuvoje

Remiantis jos tinklalapyje paskelbtu pranešimu, toks susitarimas pasiektas per Ukrainos gynybos viceministro Serhijaus Melnyko ir Lietuvos karinio švietimo patarėjo Stasio Paldūno susitikimą.

Numatyta, kad iš pradžių pagal NATO Karinio švietimo tobulinimo programą (angl. The Defence Education Enhancement Programme – DEEP) programą Lietuvoje bus apmokyta 30 Ukrainos instruktorių, daugiausia dėmesio skiriant kovinės patirties turintiems seržantams.

Bus naudojami modernūs NATO mokymo metodai

Be to, dviejose Ukrainos karinėse institucijose bus pradėtas bandomasis kovinio šaudymo instruktorių rengimo projektas, per jį bus naudojami modernūs NATO mokymo metodai, nurodo ministerija.

„Karinio švietimo ir kovinio rengimo tobulinimas yra vienas iš svarbiausių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų uždavinių. Esame dėkingi savo partneriams už paramą, kuri leidžia mums integruoti šiuolaikinius NATO standartus į mūsų mokymo sistemą“, – sakė S. Melnykas.

Kyjivas nuolat pabrėžia, kad narystė NATO yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką. Pripažindami, kad visateisė narystė neįmanoma vykstant karui su Rusija, Ukrainos pareigūnai siekia oficialaus kvietimo.

Liepą Vašingtone vykusiame NATO viršūnių susitikime Aljanso nariai pareiškė, kad Ukraina negrįžtamai eina narystės NATO link.