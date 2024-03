Ukrainos gynybos ministerija pristato naują „karį“: „specialiųjų pajėgų katiną“

Paveikslėlyje pavaizduotas karys, glaudžiantis rainą katiną. Jų abiejų akys paslėptos.

„Ar kada nors matėte specialiųjų pajėgų katiną? Katinas yra itin įslaptintas, todėl turime paslėpti jos veidą“, – rašoma nuotraukos prieraše.

Tūkstančius peržiūrų socialiniuose tinkluose sulaukęs įrašas sulaukė daugybės žmonių atsakymų, kuriuos sužavėjo akivaizdžiai labai svarbus katinas.

Portalas „Newsweek“ skelbia, jog per tebesitęsiantį karą su Rusija, ukrainiečiai sukūrė tvirtą ryšį su gyvūnais, ypač katėmis ir šunimis. Socialiniuose tinkluose žymių Ukrainos gyvūnų šeimininkai neapsiribojo vien mielomis nuotraukomis ir pradėjo komentuoti apie vykstantį karą Ukrainoje.

Have you ever seen a Special Forces cat?

The cat is extremely classified, so we have to obscure its face.



📷: @SOF_UKR pic.twitter.com/okEj2uWBEh