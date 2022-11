Ukrainos gynėjai per vieną dieną nukovė 650 rusų karių

Teigiama, kad iš viso nukautų rusų karių skaičius sparčiai artėja prie 81 tūkst.

Be to, per pastarąją parą rusų kariuomenė neteko apie 40 vienetų įvairios karinės technikos.

Skaičiuojama, kad šeštadienį Ukrainos kariuomenei pavyko sunaikinti du okupantų tankus (iš viso sunaikinta 2840), 12 šarvuotų karinių transporto priemonių (5742), 8 artilerijos sistemas (1837), 1 karinį droną (1507), 16 transporto priemonių ir autocisternų (4295), 1 oro gynybos įrangą (206).

Atsitraukus rusų pajėgoms, ukrainiečių policija išminuoja Chersono teritoriją

Ukrainos valdžia, vos prieš dieną paskelbusi apie ne vieną mėnesį Rusijos okupuoto Chersono išlaisvinimą, šeštadienį pranešė, kad pareigūnai išminuoja šio Pietų Ukrainos miesto teritoriją ir fiksuoja Rusijos pajėgų padarytus nusikaltimus.

Taip pat atkuriamas elektros energijos tiekimas visoje srityje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paskelbė, kad Chersonas yra „mūsų“, Rusijos pajėgoms atsitraukus iš šio pietinio miesto, kuris buvo vienintelis jų užimtas Ukrainos sričių centras.

REKLAMA

Chersono sritis buvo viena iš keturių Ukrainos teritorijų, kurias Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė aneksavęs per rugsėjo pabaigoje Kremliuje surengtą iškilmingą ceremoniją. Jis tuomet žadėjo panaudoti visas įmanomas priemones apginti ją nuo Kyjivo.

Visgi praėjus vos kelioms savaitėms padėtis iš esmės pasikeitė ir Rusijos gynybos ministerija paskelbė iš Chersono srities, įskaitant Chersono miestą, atitraukusi per 30 tūkst. karių.

Po aštuonių mėnesių okupacijos Chersono mieste atnaujintos ukrainiečių televizijos transliacijos, o srities elektros energijos tiekėja pranešė atkurianti energijos tiekimą.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos policijos viršininkas Ihoris Klymenka pareiškė, kad apie 200 policijos pareigūnų įrengia kelių užtvarus ir fiksuoja „rusų okupantų padarytus nusikaltimus“.

Jis paragino Chersono gyventojus saugotis galimų Rusijos pajėgų paliktų minų ir pranešė, kad išminuojant vieną administracinį pastatą buvo sužeistas vienas policininkas.

Policija savo ruožtu pranešė, kad viena moteris ir du vaikai buvo sužeisti, netoli jų automobilio Chersono srities Mylovės kaime suveikus sprogstamajam įtaisui.

O Chersono srities Beryslavo miesto rajone, pasak policijos, per Rusijos pajėgų apšaudymą „žuvo ir buvo sužeista“ žmonių, tačiau išsamesnės informacijos nebuvo pateikta.

Vėl užsimena apie branduolinį ginklą

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas šeštadienį vėl užsiminė, jog Maskva galėtų panaudoti branduolinius ginklus.

„Dėl priežasčių, kurios yra akivaizdžios visiems blaiviai mąstantiems žmonėms, Rusija dar nėra panaudojusi viso turimo galimų naikinimo priemonių arsenalo“, – parašė jis platformoje „Telegram“.

REKLAMA

REKLAMA

„Viskam yra savas laikas“, – pridūrė jis.

Kremlius tuo tarpu tvirtina, kad Chersonas vis tiek yra Rusijos dalis.

„Tai yra Rusijos Federacijai pavaldi teritorija. Jokių pokyčių čia nėra ir negali būti“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Atkovojusi visą Chersono sritį, Ukraina išardytų svarbų sausumos tiltą iš Rusijos į 2014 metais Maskvos aneksuotą Krymo pusiasalį.