Ukrainos generolas: mūsų dronai gali pasiekti Maskvą ir ne tik

Kaip rašo UNIAN, Ukrainos atsargos generolas pastebėjo, kad Ukrainos karo pramonė pajėgi gaminti ilgojo nuotolio ginklus.

„Šiandieną mūsų karo pramonės kompleksas jau yra įkūręs gamybos linijas, skirtas sukurti tolimojo nuotolio raketų sistemas, kurios galėtų pataikyti [į taikinius] iki 1 tūkst. kilometrų. Ir, svarbiausia, tai yra bepiločiai dronai, kurie šiandien gali nuskristi nuo 600 iki 1,2 tūkst. kilometrų.

Mes galime [suduoti smūgį] ne tik Engelso [aviacijos bazei], bet taip pat ir Maskvai ir ne tik. Todėl Ukrainos karo pramonė toliau stiprina šių [karinių priemonių] išteklių“, – sakė M. Malomužas.

Be to, atsargos generolas taip pat pridūrė, kad Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka žino, kad Ukraina pajėgi suduoti smūgius Baltarusijos kariniams objektams, jeigu to reikės.

Additional footage of the strike pic.twitter.com/sG7rJvNIws — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 26, 2022

Ukrainos atstovas: smūgiai Rusijos aviacijos bazei – pasekmė už Maskvos veiksmus

Pirmadienio naktį Rusijoje nugriaudėjo sprogimai, taip pat buvo įjungtos oro pavojaus sirenos po to, kai raketos nukrito Engelso oro pajėgų bazėje. Kremlius apkaltino Ukrainą įvykdžius puolimą prieš karinį objektą, tačiau teigiama, kad didžiausias galvos skausmas Rusijos režimo lyderiams yra priešakyje.

Sprogimai Engelso oro pajėgų bazėje šį minėsį nugriaudėjo jau antrąjį kartą. Nors, kaip pažymi „SkyNews“ korespondentai, Rusija ir skelbė, kad Ukrainos dronas neva buvo numuštas, tai gali reikšti rimtą singalą Rusijai.

Teigiama, kad Engelso oro pajėgų bazė, kur įvyko sprogimas, yra šimtų kilomterų nuo Ukrainos fronto linijos, todėl Rusijos pareigūnai dabar kels klausimus, kaip Ukrainos dronas galėjo nuskristi tokį didelį atstumą Rusijos teritorijoje ir kodėl oro gynybos sistemos nepajėgė aptikti skrendančio karinio drono.

Tiesa, „SkyNews“ pažymi, kad neatmetama ir ta versija, jog dronas galėjo pradėti skrydį iš Rusijos teritorijos.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadavietės atstovas Jurijus Ignatas po paskelbtų pranešimų apie sprogimus Engelso aviacijos bazėje, išsakydamas savo pastebėjimus, tarsi leido suprasti, kad smūgius iš tiesų sudavė Ukraina ir patikino, kad tai yra „Maskvos veiksmų Ukrainoje pasekmės“.

Be to, jis pridūrė, kad rusai klydo, jeigu manė, jog Kremliaus pradėta karinė invazija jų nepaveiks.