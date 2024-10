Ukrainos generolas majoras patvirtino dideles problemas Donecke

„Visi žinome, jog neatskleisiu karinės paslapties pasakydamas, kad mūsų frontas sugriuvo“, – sakė generolas majoras Dmytro Marčenka pirmadienio vakarą paskelbtame interviu buvusiam parlamentarui Bryslavui Berezai. Rusų daliniai jau įsiveržė į Selydovės miestą ir esą, jo prognozėmis, netrukus jį užkariaus. Antradienio vidudienį Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad miestas užimtas.

D. Marčenka įvardijo kelias Rusijos prasiveržimo priežastis. „Pirmiausiai, tai amunicijos ir ginklų trūkumas. Be to, trūksta žmonių. Nėra žmonių, nėra kas juos pakeistų. Kariai pavargę, jie negali dengti fronto linijos, kurioje yra“, – kalbėjo generolas majoras. Be to, vadovavimas nėra optimalus. D. Marčenka karo pradžioje išgarsėjo sėkminga Pietų Ukrainos Mykolajivo ir Chersono sričių gynyba.

Ukraina nuo 2022 m. vasario ginasi nuo Rusijos invazijos. Rusų pajėgos Rytų Ukrainoje jau daugiau nei metus žengia į priekį.