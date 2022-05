Ukrainoje viešintis Lenkijos prezidentas: su Rusija negali būti jokių reikalų

„Po Bučios, Borodiankos, Mariupolio su Rusija negali būti jokių reikalų „kaip įprasta“, – Ukrainos Radoje kalbėjo A. Duda.

Kartu su A. Duda Radoje apsilankė ir šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Pranešama, kad vizito metu rusai į Kyjivą paleido raketas. Parlamentarai buvo priversti slėptis.

Ukrainos parlamentaras Romanas Hryshchukas socialiniame tinkle dalijasi žiniomis apie sirenas ir paskelbtą oro pavojų.

