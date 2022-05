Ukrainoje viešintis EVT pirmininkas Michelis buvo priverstas slėptis: Rusija miestą apšaudė raketomis

Naujas Rusijos raketų smūgis Odesoje buvo surengtas per Ch. Michelio derybas su Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhaliu.

„Per susitikimą su premjeru dalyviai turėjo jį nutraukti ir persikelti į slėptuvę, kai Odesos sričiai vėl smogė raketos“, – nurodė ES pareigūnas.

Ėmė plisti nuotrauka, kurioje EVT pirmininkas C. Michelis ir Ukrainos premjeras D. Šmyhalis matyti besislepiantys nuo Rusijos bombų.

The @eucopresident was in Odesa during missile strikes that destroyed infrastructure and brought victims.

Together with the Prime Minister of Ukraine Denis Shmygal, @CharlesMichel had to hide in the bomb shelter. This is such an important commitment and sign of solidarity pic.twitter.com/yzc4ddCmAR