Ukrainoje jau sunaikinta daugiau nei 600 000 rusų okupantų

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo tada, kai 2022 m. vasarį prasidėjo karas, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 513 priešų tankų (+5 per pastarąją parą), 16 495 šarvuotąsias kovos mašinas (+15), 17 104 artilerijos sistemas (+48), 1 165 raketų paleidimo sistemas (+4), 925 oro gynybos sistemas (+2), 2 437 sparnuotąsias raketas (+5), 367 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 13 809 nepilotuojamus orlaivius (+57), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 23 047 transporto priemones ir kuro cisternas (+55), 2 863 specialiosios įrangos vienetus (+17).