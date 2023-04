Ukrainiečių smūgis rusams: numušė atakos sraigtasparnį „Mi-24“, nukovė 670 okupantų

UNIAN rašo, kad pirmadienį Ukrainos 110-osios mechanizuotosios brigados kariai Avdijivkos kryptimi numušė rusų atakos sraigtasparnį „Mi-24“.

Teigiama, kad nors rusų kariuomenė ir patiria didelių nuostolių, vis tiek bandoma vykdyti puolimo operacijas Avdijivkos kryptimi.

Be to, per pastarąją parą ukrainiečiai nukovė mažiausiai 670 rusų karių. Skaičiuojama, kad iš viso nuo karinės invazijos pradžios Ukrainos gynėjai nukovė beveik 179 tūkst. rusų karių.

Į Ukrainą iš Rusijos grąžintas 31 ukrainiečių vaikas – labdaros organizacija

Į Ukrainą grąžintas 31 vaikas, kuris buvo neteisėtai išvežtas į Rusiją iš Maskvos okupuotų teritorijų, šeštadienį pranešė labdaros organizacija „Gelbėkite Ukrainą“.

„Šiandien sveikiname grįžus namo dar 31 vaiką. Visus juos rusai neteisėtai išvežė iš okupuotų teritorijų“, – socialiniuose tinkluose parašė organizacijos vadovas Mykola Kuleba.

Pasak organizacijos, kovojančios prieš ukrainiečių vaikų išvežimą, kurį ji vadina neteisėta deportacija, vaikai buvo išvežti iš Charkivo srities provakarietiškos šalies šiaurės-rytuose ir iš pietinės Chersono srities.

Penktadienį organizacija pranešė, kad vaikai ir jų giminės kirto sieną, atvykę į Kyjivo kontroliuojamą teritoriją.

Penktadienį paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip vaikai, nešantys lagaminus ir krepšius, pėsčiomis kirto sieną, o vėliau susėdo į jų laukusį autobusą.

M. Kuleba gyrė „motinas didvyres“, kurios vyko susigrąžinti savo vaikų per šią gelbėjimo misiją, kurią jis pavadino „sunkiausia“ organizacijos istorijoje.

Anot jo, viena pagyvenusi moteris, kuri siekė grąžinti namo du anūkus, mirė nuo „streso“.

Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Kuleba parašė, kad išvežtų vaikų giminėms iš Ukrainos teko atlaikyti Rusijos saugumo tarnybos FSB „13 valandų apklausą“.

Kyjivas teigia, kad nuo 2022 metų vasario, kai Kremliaus pajėgos įsiveržė į Ukrainą, į Rusiją buvo deportuota daugiau kaip 16 tūkst. ukrainiečių vaikų. Daugelis šių vaikų, kaip teigiama, pateko į vaikų namus ar buvo apgyvendinti globėjų namuose.

Rusija šiuos kaltinimus neigia ir tvirtina gelbėjanti ukrainiečių vaikus nuo „karo baisumų“.

Praėjusį mėnesį Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė arešto orderį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui dėl neteisėto ukrainiečių vaikų deportavimo praeitų metų vasarį prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą.

Arešto orderį dėl panašių kaltinimų Hagoje įsikūręs teismas išdavė ir Marijai Lvovai-Belovai, Rusijos prezidento kanceliarijos vaiko teisių įgaliotinei.