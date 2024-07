Ukrainiečiai gudriai „išdūrė“ rusus – privertė raketomis atakuoti netikrus naikintuvus

M. Oleščiukas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, pasak jo, matyti, kaip Rusijos raketos „Iskander“ atakuoja šiuos maketus. Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Rusijos pajėgų drono.

Vaizdo įrašą paskelbė ir Kremlius

Rusijos Gynybos ministerija savo „Telegram“ kanale pasidalijo panašia filmuota medžiaga ir pranešė, kad panaudojo „Iskander“ raketas, kad sunaikintų Ukrainos naikintuvą „Mig-29“. Tačiau paaiškėjo, jog tai tebuvo maketai.

M. Oleščiukas rašė, jog oro pajėgų personalams puikiai pavyko apsiginti naudojantis pasyviosios gynybos priemonėmis.

„Ačiū visiems, kurie padėjo su aukščiausios kokybės lėktuvų ir SAM sistemų maketais. Dabar priešas turi mažiau „Iskander“ raketų, todėl bus pristatyta daugiau netikrų lėktuvų ir oro gynybos sistemų. Žinoma, ir mes, ir priešas turime įrangos nuostolių ir aukų. Tačiau nė viena pusė apie tai viešai nekalba. Aišku, kodėl!“ – rašė oro pajėgų vadas.

Ukraina retai dalijasi tokia informacija, tačiau M. Oleščiukas teigė, kad ją paviešino išskirtinai, kad parodytų visuomenei, jog ne viskas yra paprasta.

Rusijos puolimai

Liepos 5 d. dėl Rusijos smūgių daugiau kaip 100 tūkst. namų liko be elektros energijos Ukrainos šiaurėje.

Ukrainos Energetikos ministerija pranešė, kad per išpuolius buvo pažeista infrastruktūra, be to, dėl smūgių buvo nutrauktas vandens tiekimas į provincijos sostinę.

Rytinėje Donecko srityje tą pačia dieną per Rusijos apšaudymą žuvo 11 civilių ir 43 buvo sužeisti, sakė vietos gubernatorius Vadimas Filaškinas.

Kai kurie iš žuvusiųjų žuvo Selydovos mieste ir Časiv Jare, kuris po kelis mėnesius trukusio Rusijos puolimo buvo gerokai apgriautas.