Ukraina sužlugdė rusų kėslus: skelbia apie sunaikintas rusų spec. grupes Chersone

Anot Chersono srities karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, rusai ataką surengė penktadienio rytą. Rusai masiškai apšaudė Chersoną ir jo apylinkes. Puolimą jie pradėjo iš laikinai užimto kairiojo kranto.

„Karo nusikaltėliai apšaudo gyvenamuosius rajonus, kritinę ir socialinę infrastruktūrą. Jie jau pataikė į gyvenamuosius namus. Taip pat buvo sunaikintos dvi medicinos įstaigos.

Deja, yra aukų tarp civilių gyventojų. Preliminariai dėl rusų apšaudymo yra žuvęs žmogus. Iš viso per pastarąją parą buvo sužeisti 7 žmonės.

Priešo diversinės žvalgybos grupės bandė žengti link Chersono, tačiau mūsų gynėjai jas iš karto aptiko ir sunaikino“, – cituojamas O. Prokudinas.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, regiono laukia sunkios dienos, situacija įtempta išliks ir per šventes. Ukrainiečiams rekomenduojama nesant būtinybei neiti į lauką ir evakuotis į saugesnes sritis.

REKLAMA

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 2 200 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 2 200 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gruodžio 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 770 420 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 584 tankų (+8), 19 823 šarvuotųjų kovos mašinų (+24), 21 220 artilerijos sistemų (+42), 1 256 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 027 oro gynybos priemonių (+1), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 20 600 dronų (+79), 2 943 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 31 793 automobilių (+115), 3 662 specialiosios technikos vienetų (+6).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.