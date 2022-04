Ukraina smerkia Rusijos ataką Kyjive: viešint JT vadovui Rusija paleido tris raketas

Ketvirtadienį vakare pranešta, kad Rusijos pajėgos apšaudė Kyjivą.

Būtent šiuo metu Ukrainos sostinėje lankėsi JT generalinis sekretorius A. Guterres. Kaip matyti iš įrašų internete, sprogimai Kyjive nugriaudėjo visai netrukus po jo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo.

Telegram kanale ketvirtadienio vakarą Aleksejus Arestovičius paskelbė, kad Rusija į Kyjivą paleido tris raketas. Pranešama, kad viena buvo numušta.

REKLAMA

Viena iš raketų pataikė į gyvenamąjį namą, bent šeši žmonės buvo sužeisti ir išvežti į ligoninę.

Ukrainos lyderiai netruko pasmerkti ketvirtadienį vakare Rusijos įvykdytą ataką.

Ukrainos prezidento patarėjas Mykhailo Podolyak pastebi, kad A. Guterres neseniai lankėsi Maskvoje, o ketvirtadienį virš jo galvos praskrido rusų raketos.

„Raketų smūgiai Kijevo centre oficialaus Antonio Guterres vizito metu. Dieną prieš tai jis sėdėjo prie ilgo stalo Kremliuje, o šiandien virš jo galvos aidi sprogimai. Atvirukas iš Maskvos? Prisiminkime, kodėl Rusija vis dar užima vietą JT Saugumo Taryboje?“, – „Twitter“ paskyroje rašo M. Podolyak.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba taip pat sureagavo į žinias apie sprogimus Kyjive. Pasak jo, Kyjivui Rusija smogė sparnuotosiomis raketomis.

REKLAMA

REKLAMA

„Rusija smogė Kyjivui sparnuotosiomis raketomis kaip tik tuo metu, kai mūsų sostinėje lankosi JT generalinis sekretorius ir Bulgarijos premjeras. Šiuo bjauriu barbarišku aktu Rusija dar kartą demonstruoja savo požiūrį į Ukrainą, Europą ir pasaulį“, – „Twitter“ parašė ministras.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2022

Ukrainos gynybos ministras Oleksii Reznikov pareiškė, kad ši ataka yra išpuolis JT generalinio sekretoriaus ir viso pasaulio saugumą.

„Nors JT generalinis sekretorius Antonio Guterres lankosi Kijeve, nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė – Rusija – vykdo raketų smūgius į miestą. Tai išpuolis prieš generalinio sekretoriaus saugumą ir pasaulio saugumą!“ – „Twitter“ rašė O. Reznikov.

While the UN Secretary General @antonioguterres is visiting Kyiv, a permanent member of the UN Security Council - russia - is launching missile strikes on the city. This is an attack on the security of the Secretary General and on world security! REKLAMA REKLAMA April 28, 2022

Telegram kanale Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka praneša, kad viena raketa pataikė į gyvenamąjį namą Kyjive.

Pranešama, kad šeši žmonės buvo sužeisti. Namas nebuvo tankiai apgyvendintas, tikimasi, kad daugiau aukų nebus.

Atvykę gelbėtojai užgesino kilusį gaisrą, griuvėsiai yra valomi. A. Geraščenka sako, kad raketos atskriejo iš Krymo pusės.

Pastarosiomis savaitėmis virtinė Vakarų sąjungininkių lyderių ir aukštų JAV pareigūnų – nuo Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Boriso Johnsono iki JAV valstybės ir gynybos sekretorių Antony Blinkeno ir Lloydo Austino – lankėsi Kyjive. Jų vizitų metų tokių išpuolių nebuvo.