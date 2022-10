Ukraina skelbia: už teroristo Girkino perdavimą – 100 tūkst. JAV dolerių

Šią žinią „Facebook“ paskyroje paskelbė gynybos ministerijos atstovai.

Priduriama, kad vienas iš žinomiausių rusų teroristų nusprendė ir vėl dalyvauti kare prieš Ukrainą.

„I. Girkinas (Strelkovas) yra rusų teroristas, buvęs, kaip save pristatė, „DPR gynybos ministras“. Dabar Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) ir Ukrainos generalinė prokuratūra I. Girkinui iškėlė daugybę skirtingų bylų dėl teroristinės veiklos, kankinimų, įvykdytų žmogžudysčių ir valstybės suvereniteto pažeidimų“, – teigiama pranešime.

Be to, primenama, kad Nyderlandai I. Girkiną įtraukė į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą dėl civilinio „Boeing 777“, skridusio reisu MH17 numušimo.

Be to, Ukrainos žvalgybos atstovai pridūrė, kad nė vienas karo nusikaltėlis neliks nenubaustas.

The Main Intelligence Directorate of the #Ukrainian Defense Ministry guarantees $100,000 for the capture of Girkin-Strelkov. pic.twitter.com/jEXFrHy6tv