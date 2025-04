Ukraina siūlo pagalbą Ispanijai ir Portugalijai: pasidalintų patirtimi sprendžiant elektros tiekimo sutrikimus

G. Galuščenko savo „X“ paskyroje rašė, kad Ukraina yra „pasirengusi padėti atkurti stabilų mūsų partnerių ir sąjungininkų Europoje energetikos tinklų veikimą“.

„Esame pasirengę dalytis žiniomis ir patirtimi, įskaitant tą, kurią įgijome per sistemingus Rusijos išpuolius prieš energetikos infrastruktūrą. Esame dėkingi ES šalims už paramą ir visada pasiruošę padėti“, – rašė jis.

Ukraine is ready to assist in restoring the stable operation of the energy networks of our partners and allies in Europe.



We are ready to share the knowledge and experience, including those gained during the systematic russian attacks on the energy infrastructure.



