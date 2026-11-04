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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina prabilo apie padėtį prie Baltarusijos sienos

2026-11-04 18:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 18:19
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Pastarąją savaitę Baltarusijoje nebuvo aptikta veikiančių signalų kartotuvų, naudojamų Rusijos dronų signalams stiprinti, taip pat nepastebėta priešiškų pajėgų telkimo prie Ukrainos sienos. Tai pranešė Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.

Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiama nuotrauka)

Pastarąją savaitę Baltarusijoje nebuvo aptikta veikiančių signalų kartotuvų, naudojamų Rusijos dronų signalams stiprinti, taip pat nepastebėta priešiškų pajėgų telkimo prie Ukrainos sienos. Tai pranešė Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.

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„Visą šią savaitę Baltarusijos teritorijoje neaptikome veikiančių signalų kartotuvų, kurie stiprina Rusijos oro atakų sistemų signalus“, – sakė jis.

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A. Demčenka pridūrė, kad šiuo metu nėra jokių požymių, jog prie Baltarusijos ir Ukrainos valstybinės sienos būtų bandoma telkti karinius dalinius, kaupti karinę techniką ar dislokuoti papildomus kariškius.

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„Vis dėlto turime išlikti budrūs. Ukrainos žvalgybos padaliniai, Gynybos ministerija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba nuolat stebi įvykius giliai Baltarusijos teritorijoje“, – pabrėžė jis.

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Baltarusija tebėra stipriai veikiama Kremliaus

Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas priminė, kad Baltarusija tebėra stipriai veikiama Kremliaus, o iš jos teritorijos kylanti grėsmė niekur nedingo.

Neseniai A. Demčenka teigė, kad Baltarusija per Ukrainos puolimą periodiškai įjungia signalų kartotuvus, stiprinančius Rusijos dronų signalus.

RBC-Ukraine taip pat skelbė, kad Ukrainos gynybos žvalgybos vadovas Oleh Ivashchenko patvirtino, jog dalis šių Baltarusijoje esančių kartotuvų vėl pradėjo veikti. Vis dėlto jis pabrėžė, kad Ukraina turi pakankamai pajėgumų jiems sunaikinti.

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