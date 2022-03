Ukraina patraukė muzikos legendos Bono akį – specialiai jai sukūrė eilėraštį, kur mini ir Zelenskį

Nancy Pelosi, JAV Atstovų Rūmų pirmininkė ir viena įtakingiausių šalies demokračių, ketvirtadienį perskaitė grupės „U2“ lyderio Bono Ukrainai sukurtą eilėraštį. Eilėraštis nuskambėjo per kasmetinius Airijos draugų pietus Vašingtone.

Pateikiame išverstą eilėraščio versiją, o žemiau – originalą anglų kalba.

O, šventasis Patrikas, jis išvijo gyvates Savo maldomis, bet vien to neužtenka Nes gyvatė simbolizuoja Blogį, kuris kyla Ir slepiasi tavo širdyje, kai ji dūžta

Ir blogis jau prisikėlė, draugai Iš tamsos, kuri gyva kai kuriuose vyruose Bet liūdesyje ir baimėje Tuomet gali pasirodyti šventieji Kad dar kartą išvytų senąsias gyvates

Ir jie sunkiai kovoja, kad būtume laisvi Nuo psicho šioje žmonių šeimoje Airijos sielvartas ir skausmas Dabar yra Ukrainoje O Šv. Patriko vardas dabar Zelenskis. Oh, St Patrick he drove out the snakes With his prayers but that’s not all it takes For the snake symbolises An evil that rises And hides in your heart, as it breaks

And the evil has risen my friends From the darkness that lives in some men But in sorrow and fear That’s when saints can appear To drive out those old snakes once again

And they struggle for us to be free From the psycho in this human family Ireland’s sorrow and pain Is now the Ukraine And St Patrick’s name now Zelenskiy.