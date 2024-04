Ukraina: nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 453 tūkst. karių

REKLAMA

REKLAMA

Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 169 Rusijos tankus (+23 per pastarąsias 24 val.), 13 745 (+47) šarvuotąsias kovos mašinas, 11 518 (+32) artilerijos sistemų, 1 045 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 756 (+1) oro gynybos sistemas, 347 lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 15 396 (+57) automobilius, 26 laivus, 1 povandeninį laivą, 9 201 (+40) droną, 1 893 (+5) specialiosios technikos vienetus ir 2 088 (+1) sparnuotąsias raketas.

Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.