Ukraina: nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 273 460 karių

Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 628 Rusijos tankus (+5 per pastarąsias 24 val.), 8 851 (+17) šarvuotąją kovos mašiną, 6 062 (+35) artilerijos sistemas, 778 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 526 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 8 601 (+30) automobilį, 20 laivų, 1 povandeninį laivą, 4 784 (+15) dronus, 903 (+2) specialiosios technikos vienetus ir 1 479 (+17) sparnuotąsias raketas.

Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.