Ukraina neigia atitraukianti „Abrams“ tankus iš fronto

Ukrainos 47-oji mechanizuota brigada apie tai pranešė per „Telegram“ susirašinėjimo programėlę, teigia „Ukrinform“.

„[„Abrams“] tankai puikiai veikia mūšio lauke ir tikrai neslėpsime nuo priešo to, kas dažniausiai verčia juos slėptis. Be to, nepaliksime savo pėstininkų be tokios galingos paramos“, – sakė brigada.

Tuo pat metu Ukrainos kariuomenė teigė viešai nekomentuosianti, kodėl, kur ir ką Ukrainos ginkluotosios pajėgos naudoja mūšio lauke.

Brigada ragino visus pasitikėti tik patikrinta informacija.

„Associated Press“, remdamasi JAV kariuomenės pareigūnais, anksčiau pranešė, kad Ukraina tariamai atitraukė JAV atsiųstus tankus „Abrams“ iš fronto linijų dėl vis aktyvesnio Rusijos kariuomenės bepiločių orlaivių naudojimo. Vėliau pranešimą išplatino kitos naujienų svetainės.