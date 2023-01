Ukraina: metas liautis bijojus Putino ir atsiųsti Kyjivui tankų

„Laikas nustoti drebėti dėl Putino ir žengti paskutinį žingsnį“, – tviteryje rašė prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas.

„Ukrainai reikia tankų; tankai – raktas į tinkamą karo pabaigą“, – pridūrė jis.

True leadership is about leading by example, not about looking up to others. There are no taboos. From Washington to London, from Paris to Warsaw, one thing is said: 🇺🇦 needs tanks; tanks — the key to end war properly. Time to stop trembling at Putin and take the final step.