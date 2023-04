Ukraina: mes pasiruošę deryboms dėl Rusijos kapituliacijos, tribunolo Putinui ir kompensacijų

„Ateityje taip, mes sėsime prie derybų stalo, kuomet aptarinėsime reparacijas ir kontribucijas iš Rusijos pusės Ukrainos naudai ir dėl to, kaip realizuoti tarptautinio tribunolo, kuris bus įkurtas, nuosprendį. Maskvos kapituliacijos aktą taip pat aptarinėsime“, – cituojamas O. Reznikovas „RBK Ukraina“.

Kalbėdamas apie galimą kontrpuolimą Gynybos ministerijos vadovas pažymėjo, jog Ukraina jam yra pasirengusi, o kariuomenė laukia vadovybės sprendimų ir atitinkamų oro sąlygų.

Anot jo, puolimas prasidės be gautų „Abrams“ tankų, kurių dar nebus spėta parengti puolimo pradžiai, tačiau šių tankų ekipažai jau išvykę į mokymus. Ir be to, šalis turi sukaupusi didelį kiekį šarvuotų mašinų iš Vakarų, tokių kaip „Bradley“, „Marder“, „Stryker“ ir švediškų „CV 90“.

„Pasirengimas eina į pabaigą. Ginklą reikia ne tik gauti, bet ir įvaldyti. Įranga buvo pažadėta, paruošta ir iš dalies pristatyta. Bendrąja prasme esame pasirengę“, – sakė jis žurnalistams Kyjive.