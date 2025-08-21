Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina išstūmė Rusijos pajėgas iš šešių gyvenviečių

2025-08-21 20:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 20:54

Nepaisydamos priešo kiekybinio pranašumo Pokrovsko fronte, Ukrainos gynybos pajėgos išstūmė Rusijos karius iš šešių gyvenviečių ir sunaikino šimtus okupantų rusų, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

Ukrainos kariai (nuotr. Telegram)
17

Nepaisydamos priešo kiekybinio pranašumo Pokrovsko fronte, Ukrainos gynybos pajėgos išstūmė Rusijos karius iš šešių gyvenviečių ir sunaikino šimtus okupantų rusų, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

REKLAMA
2

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Skiriu ypatingą dėmesį sudėtingiausioms fronto atkarpoms. Aplankiau Pokrovsko sektorių, konkrečiai – karinės vadovybės dalinius, korpusus ir brigadas, vykdančias stabilizavimo operacijas Dobropilios smaigalyje. Nepaisydami priešo kiekybinio pranašumo, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir nacionalinės gvardijos daliniai garbingai atlieka paskirtas užduotis. Dėl sėkmingų smūgių ir paieškos operacijų buvo išvalytos šešios gyvenvietės ir buvo sunaikinta šimtai okupantų rusų“, – teigė O. Syrskis.

Jis įvertino vadų pranešimus apie operatyvines sąlygas, iššūkius ir dalinių poreikius. „Daviau atitinkamus nurodymus stiprinti gynybinį atsparumą. Pagrindinė užduotis – veiksmingai reaguoti į priešo taktikos pokyčius, tuo pat metu kiek įmanoma labiau apsaugant Ukrainos gynėjų gyvybes“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų