Ukraina iš Norvegijos gali gauti dar 10 NASAMS paleidimo įrenginių

Pažymima, kad Norvegijos vyriausybė pateikė parlamentui prašymą leisti pirkti šių zenitinių raketų kompleksų iš gamintojos – kompanijos „Kongsberg Defense and Aerospace“ (KDA). Vyriausybė pabrėžė, kad omenyje turimas papildomas užsakymas, be to, kas jau buvo perduota Ukrainai. Jam planuojama išleisti 3,45 mlrd. Norvegijos kronų (apie 0,3 mlrd. eurų).

„Norvegiška NASAM sistema gelbsti ukrainiečių gyvybes ir neleidžia sunaikinti pastatų bei infrastruktūros. Rusijos raketų ir dronų atakos yra didelio masto ir žiaurios, todėl oro gynyba Ukrainai turi lemiamą reikšmę“, – pareiškė Norvegijos gynybos ministras Bjørnas Arildas Gramas.

Norvegijos oro gynybos sistemos NASAMS pagrindą sudaro amerikietiška „oras-oras“ raketa AIM-120 AMRAAM, kuri yra pagrindinė ginkluotės rūšis visų NATO šalių naikintuvams. Norvegai ją pritaikė paleidimui iš žemės, pridėdami radarą ir valdymo centrą.

Maksimalus oro taikinių naikinimo nuotolis - 40 km aukštyje iki 20 km. Standartinis šios oro gynybos sistemos radaras leidžia stebėti oro erdvę 75 km atstumu aukštyje iki 40 km.

Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukraina gavo kelias NASAMS baterijas iš įvairių šalių. Pastaroji jų siunta buvo atgabenta iš Lietuvos. Dar kelios baterijos buvo pažadėtos, bet kol kas jos dar nepristatytos.