Ukraina griežtai sureagavo į Putino įsakymą: „Veidmainystė“

Anot M. Podoliako, tai yra „veidmainystė“.

„Pirma. Ukraina nepuola svetimos teritorijos ir nežudo civilių gyventojų. Kaip tai daro Rusijos Federacija. Ukraina naikina tik okupacinės kariuomenės narius savo teritorijoje...

Antra. Rusijos Federacija turi palikti okupuotas teritorijas – tik tada bus „laikinos paliaubos“. Pasilikite veidmainystę sau“, – „Twitter“ rašo jis.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.