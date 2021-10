Tvirtina išradę efektyvų vaistą nuo COVID-19: piliulės sumažina viruso kiekį organizme

Vaistas molnupiraviras sumažino patekimo į ligoninę ar mirčių nuo COVID-19 riziką 50 proc. tiems pacientams, kurių būklė buvo laikoma sunkia ar vidutinio sunku, skelbiama bendrovių „Merck“ ir „Ridgeback Biotherapeutics“ pranešime.

Molnupiraviras yra vartojamas per burną ir veikia slopindamas COVID-19 dauginimąsi žmogaus organizme.

Nemirė nė vienas vartojęs naująjį vaistą tiriamasis, 8 – iš placebo grupės

Pirminė trečiosios fazės klinikinio tyrimo analizė parodė, kad 7,3 proc. tiriamosios grupės žmonių, kurie vartojo molnupiravirą pateiko į ligoninę per 29 dienas. Tie, kurie vartojo placebą, 14,1 proc. pateko į ligoninę ar mirė per 29 dienas. Tarp vartojusių vaistą žmonių nepasitaikė mirčių per 29 dienas, kai iš placebą gavusių tiriamųjų grupės mirė 8 asmenys.

Visi 775 klinikiniame tyrime tyrime dalyvavę asmenys turėjo laboratorijoje patvirtintą, simptomiškai išreikštą COVID-19 ir, praėjus 5 dienoms nuo pirmųjų simptomų, atsitiktinai parenkant, buvo gydomi molnupiraviru arba placebu.

Visi tyrimo dalyviai nebuvo vakcinuoti ir turėjo bent vieną rizikos faktorių (ar lėtinį susirgimą), kuris didino riziką komplikacijoms užsikrėtus COVID-19. Dažniausiai pasitaikę rizikos faktoriai: vyresni nei 60 metų, nutukimas, diabetas ir širdies ligos.

Trečioji klinikinio tyrimo dalis buvo atliekama daugiau nei 170-yje gydymo įstaigų, į vairiose šalyse, įskaitant JAV, Braziliją, Italiją, Japoniją, Pietų Afriką ir kitas.

Placebo šalutiniu poveikiu skundėsi daugiau už vartojusius molnupiravirą

Tyrimas taip pat parodė, kad molnupiraviro efektyvumas nesumažėjo dėl pacientų sveikatos būklės (rizikos faktorių) ar simptomų pasirodymo laiko. Vaisto gamintojo teigimu, jis yra vienodai efektyvus gydant visas COVID-19 atmainas, įskaitant ir dominuojančią delta atmainą.

Šalutinis poveikis pasireiškė panašiai abiem tiriamųjų grupėms, apie 10 proc. jų pranešė apie „nepageidaujamus atvejus“. Vos 1,3 proc. molnupiravirą vartojusios grupės tiriamųjų panoro nutraukti terapiją dėl šalutinių poveikių – tuo metu kai placebą vartojusių tokių buvo 3,4 proc.

Tolimesnis trečiosios fazės tyrimas (naujų grupių rinkimas) buvo nutrauktas dėl gautų teigiamų rezultatų, rekomendavus nepriklausomai Duomenų stebėjimo komisijai ir konsultuojantis su JAV maisto ir vaistų administracija.

„Merck“ šiuo metu išbando molnupiravirą dar vienoje globalioje studijoje, kurios metu bandoma išsiaiškinti, ar vaistas galėtų padėti sustabdyti COVID-19 plitimą namų ūkiuose.

Gamintojai tvirtina, kad šie „įtikinantys rezultatai“ rodo būtinybę suteikti žmonėms galimybę gydytis molnupiraviru „kuo skubiau“.

Vaistų gamintojai kreipėsi į JAV institucijas, kad būtų išduotas skubus leidimas naudoti jį ligoninėse, siekiant sukontroliuoti koronaviruso pandemiją. Taip pat teigiama, kad bendrovės planuoja kreiptis ir į kitas tarptautines vaistų reguliavimo tarnybas.

Jeigu vaistas gautų leidimą, tai būtų pirmasis oficialiai patvirtintas gydymo piliulėmis nuo COVID-19 būdas. Anksčiau dalis COVID-19 pacientų išimtiniais atvejais būdavo intraveniniu būdu gydomi remdesiviru.